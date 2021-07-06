Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении

Краснодар, 6 июля. Глава региона Вениамин Кондратьев отреагировал на гибель людей в результате подтопления в Краснодарском крае. Он пообещал помочь родственникам погибших.

Кондратьев написал пост в Telegram, в котором говорится, что по официальным данным, погибли четыре человека. Жертвами стали 71-летний житель из села Горское, мать с ребенком, которые не смогли выйти из автомобиля в селе Дефановка, а также еще один несовершеннолетний.

В пресс-службе российского МЧС уточняют, что после обрушения стихии подтопленными остаются 325 придворовых территорий и 258 домовладений в трех населенных пунктах трех муниципальных образований. Власти продолжают ликвидировать последствия сильных ливней.