Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 18:38
18:35
Происшествия
ФСБ задержала эстонского консула в Петербурге
18:33
Общество
Габариты iPhone 13 сравнили с предыдущей версией
18:32
Происшествия
Волкова оштрафовали на 25 тыс. рублей за акцию с фонариками
18:30
Происшествия
Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении
18:29
Происшествия
Работник лесопилки погиб от производственной травмы в Кировской области
18:27
Общество
Привитые москвичи смогут без записи посещать МФЦ столицы
18:23
Армия
Пентагон: вывод американских войск из Афганистана завершен на 90%
18:23
Африка
Нет интернета и компьютеров: онлайн-обучение в Марокко вредит сельским студентам
18:21
Происшествия
Нападающему французского «Лорьяна» плеснули кислотой в лицо
18:21
Происшествия
Подросток утонул в Оке в Нижегородской области
Все новости

Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении
Происшествия
Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования близким погибших при наводнении
wikipedia.org  /  Маскитный / CC BY-SA 3.0

Краснодар, 6 июля. Глава региона Вениамин Кондратьев отреагировал на гибель людей в результате подтопления в Краснодарском крае. Он пообещал помочь родственникам погибших.

Кондратьев написал пост в Telegram, в котором говорится, что по официальным данным, погибли четыре человека. Жертвами стали 71-летний житель из села Горское, мать с ребенком, которые не смогли выйти из автомобиля в селе Дефановка, а также еще один несовершеннолетний.

В пресс-службе российского МЧС уточняют, что после обрушения стихии подтопленными остаются 325 придворовых территорий и 258 домовладений в трех населенных пунктах трех муниципальных образований. Власти продолжают ликвидировать последствия сильных ливней.

Вернуться назад

краснодар погибшие кондратьев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru