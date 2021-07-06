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Профсоюзы Краснодарского края помогут пострадавшим от паводка

  /   Обновлено: 06 июля 2021 16:52
Общество
Профсоюзы Краснодарского края помогут пострадавшим от паводка
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Краснодар, 6 июля. Профсоюзные организации Краснодарского края объединят усилия, чтобы помочь тем, кто пострадал от паводка. Главы отраслевых организаций собирают информацию об ущербе.

Главная задача — проявить солидарность и всем вместе поддержать членов профсоюзов, которые оказались в сложной жизненной ситуации, заявила председатель Краснодарского краевого профобъединения Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что некоторые люди остались без крова и имущества. В первую очередь необходимо обеспечить их медикаментами, едой и одеждой, добавила Бессараб.

В Краснодарском крае из-за паводков, которые принесли ливни, пострадали свыше 300 домов. Власти региона эвакуировали 136 человек из зоны подтоплений. Их разместили в пунктах временного содержания, передает «Солидарность».

Члены Молодежного совета краевого профобъединения помогут в расчистке дворов и в ликвидации последствий подтоплений. Краевое профобъединение окажет материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после ливней. Бригады спасателей работают в режиме повышенной готовности.

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