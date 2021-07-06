Профсоюзы Краснодарского края помогут пострадавшим от паводка

Краснодар, 6 июля. Профсоюзные организации Краснодарского края объединят усилия, чтобы помочь тем, кто пострадал от паводка. Главы отраслевых организаций собирают информацию об ущербе.

Главная задача — проявить солидарность и всем вместе поддержать членов профсоюзов, которые оказались в сложной жизненной ситуации, заявила председатель Краснодарского краевого профобъединения Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что некоторые люди остались без крова и имущества. В первую очередь необходимо обеспечить их медикаментами, едой и одеждой, добавила Бессараб.

В Краснодарском крае из-за паводков, которые принесли ливни, пострадали свыше 300 домов. Власти региона эвакуировали 136 человек из зоны подтоплений. Их разместили в пунктах временного содержания, передает «Солидарность».

Члены Молодежного совета краевого профобъединения помогут в расчистке дворов и в ликвидации последствий подтоплений. Краевое профобъединение окажет материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после ливней. Бригады спасателей работают в режиме повышенной готовности.