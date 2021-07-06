Кровля жилого здания загорелась в Новороссийске

Краснодар, 6 июля. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась в Новороссийске по проспекту Ленина. Площадь пожара составляет 750 кв. м.

Загорелась кровля в жилом здании. Ранее сообщалось, что пожар распространился на площади 400 кв. м. Из горящего дома вывели 120 человек.

Площадь возгорания возросла до 750 кв. м, рассказали в краевом ГУ МЧС России. На месте работают пожарные. Продолжается ликвидация открытого горения. Устанавливаются причины пожара.

В подмосковном Дмитрове в поселке Некрасовский на улице Северной, 10 загорелась кровля двухэтажного здания, где производят деревянные игрушки, сообщало РИАМО. Пожару был присвоен второй номер сложности тушения.