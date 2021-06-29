Туристический аут: почему Кубань закрывается от непривитых, а Крым ослабляет режим?

Краснодарский край всегда славился жесткими коронавирусными ограничениями. Как только началась пандемия, еще в 2020 году, регион «оперативно прикрыли». Ввели тотальный карантин, пропускной режим для людей и автотранспорта, начали массово штрафовать и сдержали волну болезни. За все время максимально в сутки заболевали лишь 200 человек, но это уже следующая волна была. А в летнем сезоне 2020 года критической и вовсе была цифра в 100 заболевших. С учетом того, что на Кубани в это время «гостит вся Россия», — показатель более чем приличный. Сравнение — соседняя Ростовская область, которую буквально лихорадило.

Очередной всплеск количества заболевших по всей России, начавшийся около месяца назад, заставил региональные власти вновь прибегать к жестким нормам и требованиям. Недавнее решение многих туристов спугнуло, а некоторых и вовсе оттолкнуло от поездки в Краснодарский край. ФАН решил разобраться в ситуации детально.

Что пугает туристов?

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обновил свое «коронавирусное» постановление. С 1 июля отели региона не будут принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или прививки от COVID-19, а с 1 августа будет приниматься только сертификат о вакцинации.

Что все это значит? Элементарно: приехать отдыхать на Кубань можно, в аэропорту или на вокзале без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации вас не затормозят. А вот поселиться в отель будет нельзя. Но частников это не касается. То есть приехать и снять квартиру посуточно вполне можно, никто этому не помешает. Однако и без того высокие цены на жилье снова устремились вверх. Аналитики уже заявили о 10% подорожании таких предложений после «обновленного» решения.

Эксперты отрасли туриндустрии уже обратились к губернатору Кондратьеву с просьбой не делать исключительно обязательным сертификат о вакцинации и позволить заселяться в отели тем, кто имеет отрицательный тест на коронавирус. То есть так, как и будет с 1 июля. Также было предложено внести в перечень документов, необходимых для размещения туристов в отелях, «подтверждение о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в период не более шести календарных месяцев до даты заезда в объект размещения». Тогда уже переболевшие туристы могли бы посетить курорты Краснодарского края без дополнительных расходов на ПЦР-тесты. Однако просьбы эти в администрации региона не услышали и никаких поблажек делать не будут.

pixabay.com / fernandozhiminaicela

Такие действия властей уже привели к волне отказов от путешествий на Кубань. По предварительным данным, на июль уже отменено 30% бронирований, а на август — 70%. Сезон, обещавший стать самым «горячим», остывает. А предприниматели и сотрудники туристической отрасли уже начинают подсчитывать убытки.

«Мы только оклемались и немного встали на ноги после того, что было в прошлом году. И тут снова такой удар. Я не знаю, выстоим ли мы на этот раз. Пока еще до сих пор в минусе. Но сделаем все возможное, чтобы не закрыться. Возможно, сократим штат снова либо будем вынуждены цены повышать… Но ни того, ни другого нам не хочется. Хочу верить, что будет не так жестко, как тогда», — рассказал ФАН владелец кафе из Сочи.

Артур попросил не называть его фамилию: не хочет «светиться» в такой больной для многих сотрудников и владельцев общепита на побережье теме. И если такие заведения еще хоть как-то смогут жить за счет местного потока и тех, кто дикарем приедет туда, то вот отельеры особо не надеются на спасение от убытков.

«Представьте, наш отель был под завязку забронирован до конца сентября. Сейчас уже точно есть отмены. И будут дальше. Не хотят люди таких жестких правил. Опять же, может, изменят что. Мы хотим работать и зарабатывать», — поделилась в беседе с корреспондентом ФАН администратор отеля из Геленджика.

Федеральное агентство новостей /

А что в Крыму?

Там все спокойно, если не считать последствий потопа, которые в Ялте и Керчи продолжают устранять. Ущерб, нанесенный стихией, превысил 12 млрд рублей.

Никаких ужесточений, связанных с нарастающей «пандемийной волной», в регионе не вводят. Напротив, некоторые решения властей Крыма прямо говорят об обратном.

Накануне там смягчили ограничения, которые действовали ранее. На полуострове разрешили работу нескольких досуговых заведений, кроме того, решили провести турнир по футболу «Кожаный мяч» среди детей. Соревнования будут идти весь июль.

Возобновится работа цирка имени Тезикова в Симферополе. Начнет принимать посетителей Крымская государственная филармония и «Крымское концертное объединение» при условии ограничения заполняемости до 50%.

Все это выглядит довольно странным на фоне того, что ежедневно в Крыму фиксируется почти в два раза больше заболевших, чем на Кубани. Для сравнения: 28 июня в Краснодарском крае выявили 167 заболевших, на полуострове — 276 и еще 116 в Севастополе. Причем взрывной рост числа инфицированных наблюдается в южных регионах России в последнюю неделю. До середины июня на материковой части Черноморского побережья было примерно по 100 положительных результатов тестов в сутки, в Крыму — немногим больше.

Потери туротрасли Кубани будут колоссальными

В ассоциации туроператоров России уже заявили, что, по экспертным оценкам, с июля по сентябрь регион планировало посетить более 6 миллионов туристов. В августе от запланированных поездок может отказаться по разным оценкам от 50% до 80% туристов, несколько сотен гостей проигнорируют эти поездки и в сентябре.

В июле, по оценкам специалистов, потери могут составить до 25% от прогнозируемого турпотока. Около 3 млн туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения на июль. Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18–20 тыс. рублей, в сумме это 54–60 млрд. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд.

«По оценкам экспертов АТОР, только на август на Кубань продано туров на 2,5 млн человек. Речь идет как о туристах, купивших путевки у туроператоров, так и о тех, кто организовал свое путешествие с проживанием в объектах размещения Краснодарского края самостоятельно (в эту оценку не включены те, кто останавливается в частном секторе)», — рассказали в АТОР.

Эксперты предполагают, что суммарно финансовые потери бизнеса региона в августе могут составить до 40 млрд рублей, а за два летних месяца — до 55 млрд.

Не стоит забывать и о том, что сентябрь — тоже популярный месяц у туристов в Краснодарском крае, отдыхают там и в октябре. А значит, потери будут еще больше, если ничего не изменится.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com / mohamed_hassan / Olga1205

Почему одни так, а другие так?

Недоумение вызывает то, почему соседние регионы так диаметрально отличаются в подходах к организации работы туристической сферы. Этот вопрос мы попросили прокомментировать в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что пока у них нет аналитики по Крыму и ответить на вопрос, сможет ли полуостров оттянуть на себя кубанских гостей, пока сложно.

Причины таких диаметрально противоположных решений властей регионов там тоже комментировать не стали. Это вполне объяснимо, ведь те или иные ковид-меры вводятся в субъектах РФ на основании текущей эпидемиологической ситуации. И в Крыму, судя по решению властей, она опасений не внушает.

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым в беседе с корреспондентом ФАН заявили, что никаких дополнительных ограничений по въезду в регион на данный момент не планируется.

Эксперты отрасли считают, что от ситуации, которая сложилась в Краснодарском крае, курорты Крыма только выиграют. На руку в этой ситуации будет географическая близость регионов и такое же Черноморское побережье, которое манит миллионы гостей со всего мира.