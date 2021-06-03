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03 июня 16:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
Все новости

Краснодарец продает пассажирский самолет за 420 млн рублей на «Авито»

Общество
Краснодарец продает пассажирский самолет за 420 млн рублей на «Авито»
Prt Scr avito.ru  / 

Краснодар, 3 июня. Необычное объявление появилось на популярном интернет-ресурсе. Житель Краснодара решил продать самолет, как он утверждает, из личного парка. Речь идет о среднемагистральном лайнере, произведенном франко-итальянским концерном ATR. Он может одновременно перевозить до 74 пассажиров на крейсерской скорости чуть больше 500 км/час, без дозаправки может пролететь 1300 километров.

Краснодарец продает пассажирский самолет за 420 млн рублей на «Авито»
Prt Scr avito.ru  / 

Опять же, по словам автора объявления, самолет практически новый, у него всего 400 моточасов (это — единица измерения длительности работы двигателя, его резерва с учетом всех, в том числе нестабильных факторов). Продавец утверждает, что самолет выполняет полеты каждый день, а сам лайнер был произведен в 2011 году.

Странно, что за десять лет у самолета столь невелико количество летных часов, а если верить объявлению, то при его ежедневном использовании пробег лайнера явно должен быть куда больше.

Корреспондент ФАН попытался связаться с хозяином, но на звонки по телефону, указанному в объявлении, он так и не ответил.

Краснодарец продает пассажирский самолет за 420 млн рублей на «Авито»
Prt Scr avito.ru  / 

ФАН удалось выяснить, что этот борт зарегистрирован на Бермудах, там же он получил сертификат летной годности в июле прошлого года. В России он тоже действует, но срок заканчивается в августе 2021 года. Кроме того, по данным Росавиации, он до сих пор числится за компанией Utair.

Краснодарец продает пассажирский самолет за 420 млн рублей на «Авито»
Prt Scr avito.ru  / 

Добавим, что с 1988 года были выпущены 1000 таких самолетов, менее 200 используются до сих пор, в том числе в России — 17. В результате катастроф и серьезных аварий потеряно 34 самолета, при этом погибли почти 400 человек.

Трагедия в России с ATR 72 однажды тоже случилась. Это произошло в апреле 2012 года сразу после взлета самолета. Ни во время руления, ни на разбеге пилоты не почувствовали ничего необычного. На расчетной скорости от полосы сначала оторвалась носовая стойка шасси, затем — две основные. На высоте около 200 метров командир включил автопилот. Затем убрал закрылки. Через 42 секунды самолет упал. Причиной катастрофы назвали намерзший лед, перед этим борт простоял под ливневым снегопадом восемь часов, но антиобледенителем его не обработали. Тогда погибли 33 человека.

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Все новости / Общество / Краснодарец продает пассажирский самолет за 420 млн рублей на «Авито»
самолет краснодар авито
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