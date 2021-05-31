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31 мая 23:12
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новостей
23:11
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:11
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:11
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
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Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты

Общество
Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
пресс-служба администрации Краснодара  / 

Краснодар, 31 мая. Число жителей краевой столицы, использующих в качестве транспорта альтернативные его виды, продолжает расти. По последним данным, около 100 тысяч человек в городе перемещаются на велосипедах, электросамокатах, гироскутерах. А вот условий для этого в Краснодаре не так уж и много. Город не приспособлен под такие запросы современности.

В настоящий момент уже разработаны новые маршруты велодорожек, которые поэтапно соединят спальные районы между собой и с центром города. 

«Велосипеды и электросамокаты набирают популярность. При этом остро стоит вопрос необходимости урегулирования правил их передвижения на федеральном уровне. По нашему мнению, да и всех краснодарцев, они — полноценные участники дорожного движения. Поэтому соответствующие правила дорожного движения должны быть урегулированы. Повышается травматизм с участием велосипедов и самокатов, аварийность достаточно серьезная. Но запретительными мерами мы обходиться не должны. А вот условия для движения на самокатах и велосипедах улучшать должны», — рассказал ФАН о своей позиции Евгений Первышов, глава Краснодара.

С ростом популярности велотранспорта и числа пользователей очевиднее стали как пробелы правового регулирования в этом направлении, так и недостатки дорожной инфраструктуры, которая оказалась не готова. Пока в Краснодаре есть 10 веломаршрутов, их протяженность составляет менее 30 километров. Как правило, это велодорожки, которые совмещены с тротуаром, а значит и перемещением пешеходов. Что доставляет неудобства и одним и другим.

«Для меня электросамокат стал настоящим спасением от пробок и городской суеты. Заряда аккумулятора вполне хватает, чтобы доехать до работы и обратно. При этом на дорогу я трачу времени в два, а то и два с половиной раза меньше. Не стою в пробках, не прожигаю бензин, экономлю значительно. Неудобства конечно тоже есть: мало мест, где можно ехать беспроблемно и пешеходы, которые частенько занимают полосу для движения такого вида транспорта. Не привыкли они еще, что не весь тротуар для них, не хватает нам еще элементарной культуры в этом», — рассказал ФАН Денис Сухов, житель Краснодара.

В Краснодаре уже приступили к созданию условий для любителей «здоровой езды». Например, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Селезнева, где создадут велодорожку. Также построят аналогичную, шириной до полутора метров, и на улице Северной, которая является одной из основных транспортных артерий Краснодара.

Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
Пресс-служба Urent  / 

Строить их будут и в рамках проекта «Велогород», который призван улучшить систему городской мобильности. Благодаря нему велодорожки появятся от Западного Обхода до Фестивального микрорайона и далее по улице Тургенева и улице Карла Маркса до Юбилейного микрорайона, а от Кубанской Набережной до Постовой. Их обустройством займутся в 2022 году. Они будут разными — как обособленные от проезжей части и тротуара, так и выделенные вдоль тротуарной части, а еще их организуют и на самих дорогах.

В мэрии подчеркивают, что будут вести эту работу важно в комплексе с урегулированием деятельности парковок вело- и кикшеринга.

«В городе функционируют пять таких компаний, на сервисах которых зарегистрировано порядка 200 тыс. жителей. И в ближайшее время эта цифра будет расти. Данные организации функционируют без привязки к велостанциям. Это приводит к хаотичной парковке средств индивидуальной мобильности и отрицательно сказывается на внешнем облике краевой столицы»,  — сообщил Артем Доронин, заместитель главы Краснодара.

Также в городе планируют упорядочить уже имеющиеся велопарковки. Их хотят перенести в места наибольшего скопления пассажиров — на территории крупных транспортно-пересадочных узлов: в район Скобяного рынка, ТЭЦ, Кубанского университета, Кооперативного рынка. В администрации города разрабатывают проект нормативно-правового акта, позволяющий упорядочить систему взаимодействия с вело- и кикшеринговыми компаниями.

Ранее ФАН писал, что набережные городов на Черноморском побережье решили освободить от электросамокатов. Там установили запрещающие знаки. Сначала нарушителей будут предупреждать об ответственности, если ситуация повторится — будут выписывать штрафы.

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Все новости / Общество / Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты
россия краснодар велогород велодорожки городская мобильность
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