Краснодарцы из-за многочасовых пробок пересаживаются на велосипеды и электросамокаты

Краснодар, 31 мая. Число жителей краевой столицы, использующих в качестве транспорта альтернативные его виды, продолжает расти. По последним данным, около 100 тысяч человек в городе перемещаются на велосипедах, электросамокатах, гироскутерах. А вот условий для этого в Краснодаре не так уж и много. Город не приспособлен под такие запросы современности.

В настоящий момент уже разработаны новые маршруты велодорожек, которые поэтапно соединят спальные районы между собой и с центром города.

«Велосипеды и электросамокаты набирают популярность. При этом остро стоит вопрос необходимости урегулирования правил их передвижения на федеральном уровне. По нашему мнению, да и всех краснодарцев, они — полноценные участники дорожного движения. Поэтому соответствующие правила дорожного движения должны быть урегулированы. Повышается травматизм с участием велосипедов и самокатов, аварийность достаточно серьезная. Но запретительными мерами мы обходиться не должны. А вот условия для движения на самокатах и велосипедах улучшать должны», — рассказал ФАН о своей позиции Евгений Первышов, глава Краснодара.

С ростом популярности велотранспорта и числа пользователей очевиднее стали как пробелы правового регулирования в этом направлении, так и недостатки дорожной инфраструктуры, которая оказалась не готова. Пока в Краснодаре есть 10 веломаршрутов, их протяженность составляет менее 30 километров. Как правило, это велодорожки, которые совмещены с тротуаром, а значит и перемещением пешеходов. Что доставляет неудобства и одним и другим.

«Для меня электросамокат стал настоящим спасением от пробок и городской суеты. Заряда аккумулятора вполне хватает, чтобы доехать до работы и обратно. При этом на дорогу я трачу времени в два, а то и два с половиной раза меньше. Не стою в пробках, не прожигаю бензин, экономлю значительно. Неудобства конечно тоже есть: мало мест, где можно ехать беспроблемно и пешеходы, которые частенько занимают полосу для движения такого вида транспорта. Не привыкли они еще, что не весь тротуар для них, не хватает нам еще элементарной культуры в этом», — рассказал ФАН Денис Сухов, житель Краснодара.

В Краснодаре уже приступили к созданию условий для любителей «здоровой езды». Например, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют улицу Селезнева, где создадут велодорожку. Также построят аналогичную, шириной до полутора метров, и на улице Северной, которая является одной из основных транспортных артерий Краснодара.

Пресс-служба Urent /

Строить их будут и в рамках проекта «Велогород», который призван улучшить систему городской мобильности. Благодаря нему велодорожки появятся от Западного Обхода до Фестивального микрорайона и далее по улице Тургенева и улице Карла Маркса до Юбилейного микрорайона, а от Кубанской Набережной до Постовой. Их обустройством займутся в 2022 году. Они будут разными — как обособленные от проезжей части и тротуара, так и выделенные вдоль тротуарной части, а еще их организуют и на самих дорогах.

В мэрии подчеркивают, что будут вести эту работу важно в комплексе с урегулированием деятельности парковок вело- и кикшеринга.

«В городе функционируют пять таких компаний, на сервисах которых зарегистрировано порядка 200 тыс. жителей. И в ближайшее время эта цифра будет расти. Данные организации функционируют без привязки к велостанциям. Это приводит к хаотичной парковке средств индивидуальной мобильности и отрицательно сказывается на внешнем облике краевой столицы», — сообщил Артем Доронин, заместитель главы Краснодара.

Также в городе планируют упорядочить уже имеющиеся велопарковки. Их хотят перенести в места наибольшего скопления пассажиров — на территории крупных транспортно-пересадочных узлов: в район Скобяного рынка, ТЭЦ, Кубанского университета, Кооперативного рынка. В администрации города разрабатывают проект нормативно-правового акта, позволяющий упорядочить систему взаимодействия с вело- и кикшеринговыми компаниями.

Ранее ФАН писал, что набережные городов на Черноморском побережье решили освободить от электросамокатов. Там установили запрещающие знаки. Сначала нарушителей будут предупреждать об ответственности, если ситуация повторится — будут выписывать штрафы.