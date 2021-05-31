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31 мая 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:02
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
13:48
Политика
Бутина встала на защиту полицейского после инцидента с выстрелом в Новосибирске
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Автомобилист открыл стрельбу в Сочи на оживленном участке дороги

Происшествия
Автомобилист открыл стрельбу в Сочи на оживленном участке дороги
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Краснодар, 31 мая. Дорожный конфликт, который закончился стрельбой, произошел в микрорайоне Мамайка вечером в субботу, 29 мая. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФАН сообщили, что примерно в 19:30 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о громких хлопках на одной из оживленных дорог города-курорта.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что два водителя «не поделили дорогу» и решили выяснить, кто прав. По информации источника ФАН, началось все со словесной перепалки, потом завязалась драка, а позже в ход пошло оружие, было произведено несколько выстрелов. Предварительно известно, что делалось это из охолощенного оружия.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Все лица инцидента установлены, доставлены в отдел полиции Сочи. Оружие изъято на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство)», — рассказали ФАН в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Ранее ФАН писал, что в Сочи произошла стрельба прямо на детской площадке. Все случилось в Адлерском районе на Бакинской улице. Двоих участников потасовки госпитализировали с огнестрельными ранениями.

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россия сочи уголовное дело оружие стрельба в сочи
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