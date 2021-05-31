Автомобилист открыл стрельбу в Сочи на оживленном участке дороги

Краснодар, 31 мая. Дорожный конфликт, который закончился стрельбой, произошел в микрорайоне Мамайка вечером в субботу, 29 мая. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФАН сообщили, что примерно в 19:30 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о громких хлопках на одной из оживленных дорог города-курорта.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что два водителя «не поделили дорогу» и решили выяснить, кто прав. По информации источника ФАН, началось все со словесной перепалки, потом завязалась драка, а позже в ход пошло оружие, было произведено несколько выстрелов. Предварительно известно, что делалось это из охолощенного оружия.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Все лица инцидента установлены, доставлены в отдел полиции Сочи. Оружие изъято на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство)», — рассказали ФАН в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Ранее ФАН писал, что в Сочи произошла стрельба прямо на детской площадке. Все случилось в Адлерском районе на Бакинской улице. Двоих участников потасовки госпитализировали с огнестрельными ранениями.