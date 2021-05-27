Социальные ряды, фермерские дворики и придорожные ярмарки появятся на Кубани

Краснодар, 27 мая. На Кубани обсудили новый законопроект о совершенствовании регулирования организации торговой деятельности на ярмарках. За множеством формальных слов стоит удобство граждан и возможность покупать качественную продукцию по доступным ценам. Вопрос об организации новых ярмарочных площадей вынес на обсуждения парламентариям региона руководитель краевого департамента потребсферы Роман Куринный.

Предлагается ввести в оборот сразу несколько новых понятий: «придорожная ярмарка», «фермерский дворик» и «социальный ряд». Напомним, что и без этого по краю в выходные открываются десятки площадок, где сельхозтоваропроизводители могут реализовать свою продукцию как говорится «из рук в руки». Нет посредников, торговой наценки сетевых магазинов, да и продукция поступает на прилавок «с пылу, с жару». По мнению авторов проекта на Кубани должны появиться три новых ярмарочных категории.

Первая из них — «придорожная ярмарка». Ее будут организовывать вне границ станиц и городов, оборудуют стоянкой и местами остановки автомобилей с подъездом.

«Фермерским двориком» теперь называют ярмарку, за работу которой отвечает местная администрация, она будет предназначена для сельхозтоваропроизводителей.

А «социальным рядом» будет специализированное место торговли, которое организовывает муниципалитет для граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, или занимающихся садоводством и огородничеством. Для того, чтобы они могли реализовывать выращенную ими сельскохозяйственную продукцию.

«Я считаю, что вообще ярмарок должно быть больше. У нас такой благодатный край, земля столько всего дает. А те, кто в Краснодаре живет в бетонных коробках, они же ведь совсем не видят настоящего. Качественных овощей, настоящего мяса и молока. Магазинное с этим конечно не сравнить. У меня когда есть возможность — всегда хожу на ярмарку выходного дня», — рассказала ФАН Раиса Круглова, пенсионерка.

С таким мнением согласились и в региональном парламенте. Там считают, что ярмарки это одна из самых востребованных форм торговли, как среди жителей края, так и у его гостей. Поэтому принципиально важным считают то, чтобы они были удобными для реализаторов и покупателей. Кроме того, должен быть единый стиль, эстетика. В качестве примера приводят недавний фестиваль в Анапе «А.море фест» и оформление торговых павильонов на нем.

пресс-служба ЗСК Краснодарского края /

В регионе есть амбициозные планы по увеличению числа объектов придорожной торговли. Они, по мнению председателя краевого парламента Юрия Бурлачко, имеют принципиальное значение.

«Через территорию ряда муниципалитетов летом идет плотный пассажиропоток в сторону Крыма, азовского и черноморского побережья Кубани. Людям в дороге необходимы многие товары и услуги, и нужно создавать все условия для того, чтобы их поездка по территории края была комфортной и беспроблемной. В этом большое поле деятельности как для органов государственной власти, так и для муниципалитетов», — рассказал ФАН Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

Поддержка местным малым и средним производителям будет оказываться и в дальнейшем, так как на ярмарках ассортимент товаров местного производства должен становиться шире. Ведь ни для кого не секрет, что фермеры остро нуждаются в сбыте, а жители и гости региона — в качественных товарах.

Ранее ФАН рассказывал о подготовке к масштабному фестивалю «А.море фест», который провели в Анапе с 14 по 23 мая. В его рамках работала эно-гастрономическая ярмарка, на которую приехали лучшие виноделы юга России, а жители и гости курорта смогли продегустировать и приобрести вина