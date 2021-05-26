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новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
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ФАН узнал, что происходит на Черноморском побережье после разлива нефти

Происшествия
ФАН узнал, что происходит на Черноморском побережье после разлива нефти
admtuapse.ru  /  Пресс-служба администрации Туапсинского района

Краснодар, 26 мая. В Туапсе и сегодня сохраняется режим повышенной готовности, который ввели накануне из-за масштабного разлива нефти в Черном море. Как рассказали ФАН в пресс-службе администрации Туапсинского района, его не планируют снимать до получения результатов анализов и выяснения причин произошедшего.

«Каждые два часа силами Туапсинского морского торгового порта проводится мониторинг акватории Черного моря. Появление новых пятен не наблюдается», — уточняют в оперативном штабе Краснодарского края.

В центре спасения дельфинов «Дельфа» ФАН заявили о том, что произошедшие события определенно точно поставят под угрозу здоровье млекопитающих. Дело в том, что нефть может накапливаться в организме, но в первую очередь это скажется на иммунитете. Пока же представители погибших птиц и животных в морской акватории не нашли.

Известно также, что нефтеперерабатывающие предприятия, находящиеся неподалеку, не имеют к произошедшему никакого отношения. Об этом было заявлено официально.

«Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал — оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории», — сказано в сообщении.

Причины аварии продолжают расследовать, пока известно, что нефть в море попала из глубоководного канализационного стока. За его работу отвечают туапсинские коммунальщики. Вины муниципального предприятия тоже не нашли, следы нефтепродуктов в стоках не обнаружены. Предполагаемый виновник ЧП на побережье, скорее всего, незаконно врезался в трубу.

«На момент происшествия все терминалы Туапсинского морского порта работали в штатном режиме, бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились. По словам владельцев прибрежных гостиниц, жалобы от гостей в связи с ЧП не поступали. Как заверяют специалисты, проведению курортного сезона происшествие не угрожает», — рассказали в администрации Туапсе.

Добавим, что в городе продолжают наблюдать за качеством морской воды, ведут мониторинг ситуации в акватории Черного моря.

Ранее ФАН писал, что Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе. Площадь загрязнения составила 1 134 427 квадратных метров.

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россия черное море краснодарский край разлив нефти туапсе
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Все новости / Происшествия / ФАН узнал, что происходит на Черноморском побережье после разлива нефти
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