ФАН узнал, что происходит на Черноморском побережье после разлива нефти

Краснодар, 26 мая. В Туапсе и сегодня сохраняется режим повышенной готовности, который ввели накануне из-за масштабного разлива нефти в Черном море. Как рассказали ФАН в пресс-службе администрации Туапсинского района, его не планируют снимать до получения результатов анализов и выяснения причин произошедшего.

«Каждые два часа силами Туапсинского морского торгового порта проводится мониторинг акватории Черного моря. Появление новых пятен не наблюдается», — уточняют в оперативном штабе Краснодарского края.

В центре спасения дельфинов «Дельфа» ФАН заявили о том, что произошедшие события определенно точно поставят под угрозу здоровье млекопитающих. Дело в том, что нефть может накапливаться в организме, но в первую очередь это скажется на иммунитете. Пока же представители погибших птиц и животных в морской акватории не нашли.

Известно также, что нефтеперерабатывающие предприятия, находящиеся неподалеку, не имеют к произошедшему никакого отношения. Об этом было заявлено официально.

«Туапсинский НПЗ и Туапсинский морской терминал — оперативно отреагировали на разлив нефтепродуктов сторонней организации и оказывают всю необходимую помощь в целях недопущения распространения загрязнения в акватории», — сказано в сообщении.

Причины аварии продолжают расследовать, пока известно, что нефть в море попала из глубоководного канализационного стока. За его работу отвечают туапсинские коммунальщики. Вины муниципального предприятия тоже не нашли, следы нефтепродуктов в стоках не обнаружены. Предполагаемый виновник ЧП на побережье, скорее всего, незаконно врезался в трубу.

«На момент происшествия все терминалы Туапсинского морского порта работали в штатном режиме, бункеровка судов, откачка и слив в коллектор очищенных вод не производились. По словам владельцев прибрежных гостиниц, жалобы от гостей в связи с ЧП не поступали. Как заверяют специалисты, проведению курортного сезона происшествие не угрожает», — рассказали в администрации Туапсе.

Добавим, что в городе продолжают наблюдать за качеством морской воды, ведут мониторинг ситуации в акватории Черного моря.

Ранее ФАН писал, что Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе. Площадь загрязнения составила 1 134 427 квадратных метров.