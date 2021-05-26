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новостей
15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
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Высоту отелей и санаториев на Черноморском побережье ограничат по решению депутатов

Общество
Высоту отелей и санаториев на Черноморском побережье ограничат по решению депутатов
пресс-служба администрации Сочи  / 

Краснодар, 26 мая. Документ об ограничении высотности при строительстве новых объектов размещения, санаториев на Черноморском побережье депутаты краевого парламента рассмотрели в среду и приняли сразу в двух чтениях на 56 сессии. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе ЗСК. Теперь в регионе будет создан единый архитектурный облик курортов. 

Введен принцип «каскадной» застройки прибрежных территорий. Он распространяется только на новые коммерческие здания. На первой линии высота зданий теперь будет не более 21 метра (до 100 метров от моря), до 25 метров (100-200 метров от моря), и не более 30 метров (на удалении 200-300 метров).

Законодатели считают, что это может повысить комфорт и привлекательность черноморских курортов. Этого же мнения придерживается и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в регионе уже принят закон о запрете жилищной застройки в зоне 500 метров от побережья, поэтому земля для отельеров стала гораздо доступнее.

«Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4 и 5-звездочных отелей. Сейчас мы должны создать условия, чтобы начали строиться отели, и так снизим стоимость отдыха. Те, кто расположится на первой линии, окупят вложения расстоянием, а те, кто дальше, установят ниже цены за номера, но самих номеров больше», — заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

По мнению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, зонирование пятисотметровой полосы позволит сохранить самобытность приморских городов 

«Норма о запрете жилищного строительства прошла испытание временем. Никто не против ярусной застройки, но нужно помнить, что речь идет о курортной сфере. Запрет на жилищное строительство никто не отменяет. Нам важно сохранить наше побережье красивым и комфортным», – отметил Юрий Бурлачко, председатель ЗСК.

Ранее ФАН рассказывал о начале курортного сезона в регионах России и о том, куда можно поехать в условиях пандемии. 

 

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россия кубань краснодарский край застройка отдых на кубани
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