Высоту отелей и санаториев на Черноморском побережье ограничат по решению депутатов

Краснодар, 26 мая. Документ об ограничении высотности при строительстве новых объектов размещения, санаториев на Черноморском побережье депутаты краевого парламента рассмотрели в среду и приняли сразу в двух чтениях на 56 сессии. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе ЗСК. Теперь в регионе будет создан единый архитектурный облик курортов.

Введен принцип «каскадной» застройки прибрежных территорий. Он распространяется только на новые коммерческие здания. На первой линии высота зданий теперь будет не более 21 метра (до 100 метров от моря), до 25 метров (100-200 метров от моря), и не более 30 метров (на удалении 200-300 метров).

Законодатели считают, что это может повысить комфорт и привлекательность черноморских курортов. Этого же мнения придерживается и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он отметил, что в регионе уже принят закон о запрете жилищной застройки в зоне 500 метров от побережья, поэтому земля для отельеров стала гораздо доступнее.

«Теперь нам важно открыть вид на море и горы, а не на стену из стекла и бетона. Если бы такую политику проводили 15 лет назад, то сейчас у нас не было бы таких высоких цен на отдых и дефицита 4 и 5-звездочных отелей. Сейчас мы должны создать условия, чтобы начали строиться отели, и так снизим стоимость отдыха. Те, кто расположится на первой линии, окупят вложения расстоянием, а те, кто дальше, установят ниже цены за номера, но самих номеров больше», — заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

По мнению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, зонирование пятисотметровой полосы позволит сохранить самобытность приморских городов

«Норма о запрете жилищного строительства прошла испытание временем. Никто не против ярусной застройки, но нужно помнить, что речь идет о курортной сфере. Запрет на жилищное строительство никто не отменяет. Нам важно сохранить наше побережье красивым и комфортным», – отметил Юрий Бурлачко, председатель ЗСК.

Ранее ФАН рассказывал о начале курортного сезона в регионах России и о том, куда можно поехать в условиях пандемии.