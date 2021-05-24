Летние энергопроблемы Краснодара попробуют решить еще раз

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 17:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:49
Общество
Мать задержанной приятельницы Протасевича нарушала административное законодательство
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
Все новости
24 мая 17:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:49
Общество
Мать задержанной приятельницы Протасевича нарушала административное законодательство
17:48
Спорт
Руй Витория сменил Тедеско на посту главного тренера «Спартака»
17:46
Общество
Первые семьи с больными детьми в Дагестане получили выплаты от сенатора Керимова
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
Все новости

Летние энергопроблемы Краснодара попробуют решить еще раз

  /   Обновлено: 24 мая 2021 17:00
Общество
Летние энергопроблемы Краснодара попробуют решить еще раз
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Краснодар, 24 мая. Проблема с электроснабжениям столицы Кубани встает остро каждое лето. Как только столбики термометров приближаются к тридцатиградусной отметке и преодолевают ее — многие жители включают кондиционеры, чем значительно увеличивают нагрузку на сети, которые попросту не выдерживают этого. И тут дело не только в массовом включении бытовых приборов, но и некоторых других аспектах. 

Очень часто с июня по сентябрь можно слышать — без света остался тот или иной район города, а иногда и несколько сразу. На устранение энергоаварий обычно уходит много времени. Каждый год мэрия готовится к прохождению пиковой нагрузки и каждый год отключения происходят снова и снова.

«Что тут говорить, в каждом доме, в каждой квартире кондиционер. И конечно мы все это включаем в жару, а куда деваться то? В прошлом году в центре то и дело свет летом выключали. Я пенсионерка, сижу дома, помню, раз шесть наверное было. Часа три-четыре минимально», — рассказала ФАН Мария Киселева, жительница Краснодара.

Летние энергопроблемы Краснодара попробуют решить еще раз
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

В прошлом году очень популярным на отключения был июль. Света не было в домах десятков тысяч краснодарцев. В городе даже создали оперативный штаб для решения этой проблемы. Потребление электроэнергии в Краснодаре тогда выросло на 50%, если сравнивать с летним максимумом 2019 года. Основными причинами отключений специалисты называли пробой изоляции и перегруз сетей.

24 мая на главной городской планерке в мэрии Краснодара этот вопрос подняли еще раз. В обсуждении приняли участие представители электросетевых компаний. Глава города Евгений Первышов еще раз акцентировал внимание энергетиков на то, что необходимо выстроить свою работу таким образом, чтобы краснодарцы и гости города получали ресурс в полном объеме, а число аварийных отключений должно стремиться к нулю.

Ранее ФАН писал, что днем в понедельник, сразу после совещания в мэрии, 3,5 тысячи жителей Краснодара, проживающие в центральной части города, остались без света из-за аварии на электросетях.

россия краснодар энергия электричество электросети аварии на электросетях
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 282129 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 102119 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 98022 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 80907 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 75691 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / Общество / Летние энергопроблемы Краснодара попробуют решить еще раз
Рейтинг@Mail.ru