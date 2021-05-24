Летние энергопроблемы Краснодара попробуют решить еще раз

Краснодар, 24 мая. Проблема с электроснабжениям столицы Кубани встает остро каждое лето. Как только столбики термометров приближаются к тридцатиградусной отметке и преодолевают ее — многие жители включают кондиционеры, чем значительно увеличивают нагрузку на сети, которые попросту не выдерживают этого. И тут дело не только в массовом включении бытовых приборов, но и некоторых других аспектах.

Очень часто с июня по сентябрь можно слышать — без света остался тот или иной район города, а иногда и несколько сразу. На устранение энергоаварий обычно уходит много времени. Каждый год мэрия готовится к прохождению пиковой нагрузки и каждый год отключения происходят снова и снова.

«Что тут говорить, в каждом доме, в каждой квартире кондиционер. И конечно мы все это включаем в жару, а куда деваться то? В прошлом году в центре то и дело свет летом выключали. Я пенсионерка, сижу дома, помню, раз шесть наверное было. Часа три-четыре минимально», — рассказала ФАН Мария Киселева, жительница Краснодара.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

В прошлом году очень популярным на отключения был июль. Света не было в домах десятков тысяч краснодарцев. В городе даже создали оперативный штаб для решения этой проблемы. Потребление электроэнергии в Краснодаре тогда выросло на 50%, если сравнивать с летним максимумом 2019 года. Основными причинами отключений специалисты называли пробой изоляции и перегруз сетей.

24 мая на главной городской планерке в мэрии Краснодара этот вопрос подняли еще раз. В обсуждении приняли участие представители электросетевых компаний. Глава города Евгений Первышов еще раз акцентировал внимание энергетиков на то, что необходимо выстроить свою работу таким образом, чтобы краснодарцы и гости города получали ресурс в полном объеме, а число аварийных отключений должно стремиться к нулю.

Ранее ФАН писал, что днем в понедельник, сразу после совещания в мэрии, 3,5 тысячи жителей Краснодара, проживающие в центральной части города, остались без света из-за аварии на электросетях.