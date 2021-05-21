«Мы выдохнули»: краснодарский врач-инфекционист о пандемии коронавируса на Кубани

Согласно актуальным данным, на Кубани с начала пандемии выявлено 47 482 случая коронавируса. В последние дни число заболевших ежесуточно не превышает 100 человек. Но было время, когда за день могли диагностировать и 200 заболевших. При этом на фоне соседних регионов эта статистика не выглядела удручающей, хотя тревожила не на шутку.

Совсем недавно врачам краевой клинической больницы №2 в Краснодаре удалось спасти пенсионера, легкие которого не работали полностью, на это ушло 118 дней. Подробности о его лечении рассказывал ФАН. Госпитализировали мужчину в критическом состоянии, 35 дней он провел в реанимации. Выкарабкался, произошло чудо — не иначе.

После этого его перевели в обычную палату, лечащим врачом стала Ольга Циплугина. Чем больше поражение легких, тем дольше лечение, но врачи всегда идут до конца, пока пациент не сможет жить без дополнительного кислорода, рассказывает она. Но на этапе цитокинового шторма, с которым поступил пенсионер, спасти удается далеко не всегда.

«Бывают очень исполнительные пациенты. Сергей Матвеевич все делал, что мы говорили. Послушный и позитивный очень, он хотел выздороветь. Но есть и те, кто не всегда слушает и не понимает нас», — говорит Ольга Циплугина, врач-инфекционист ККБ №2 Краснодара.

118 дней в больнице — это рекорд, говорит Ольга Юрьевна. Обычно 2–2,5 месяца. Чаще всего такие тяжелые пациенты погибают на этапе реанимации. В данной ситуации эффект дала командная работа. И важно — не лечиться дома, а при первых признаках болезни обращаться к врачу, так можно сохранить свою жизнь. Цитокиновый шторм, который настиг пациента, — это крайне активная реакция иммунной системы на вирус, которая может быть гораздо опаснее, чем само заболевание. При нем ткани очага воспаления разрушаются, иммунная система начинает работать на предельной мощности, чтобы побороть инфекцию, в результате — воспаление распространяется на соседние ткани. Возникает он на восьмой-девятый день. Если поражение составляет 80-90%, то шансов на спасение гораздо больше.

«Когда легочной ткани хоть кусочек, но есть, это отлично. При поражении в 100% редко можно выходить пациента. То, что он у нас начал дышать и самостоятельно уехал домой, — замечательный пример того, как можно хотеть жить и сделать все для этого», — уверена Ольга Циплугина.

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Выяснил ФАН и отношение специалиста к вакцинации. Ведь не секрет, что противников прививочной кампании много. Зачастую они доверяют слухам и сами же их плодят. По мнению медика, отказываться или бояться вакцинироваться — глупо. У нее и пример есть — отец, который в 80 лет привился «Спутником V», отлично перенес процедуру и сейчас гордится тем, что примкнул в лагерь «прививочников».

«Я всегда вакцинируюсь. Будь то сезонный грипп или что-то еще. И семья у меня такая же. Мы привиты от всего. Вакцинация — это то, что спасает человечество. И это не пафосные слова, это величайшее достижение», — отметила врач.

Ольга Юрьевна 20 лет работала врачом-неврологом, но когда началась пандемия, пришлось перепрофилироваться в инфекциониста. В последнее время на Кубани ситуация с заболеваемостью коронавирусом изменилась в лучшую сторону: пациентов поступает меньше в разы, не так много и тяжелобольных. И сейчас для помощи им в крае есть все. Хотя еще полгода назад невозможно было поверить, что бессонные ночи врачей и бесконечная красная зона хоть когда-нибудь закончатся.

«Мы выдохнули! У нас ноябрь-декабрь был жуткий, мы «захлебывались» больными. Были завалены все горизонтальные поверхности, тянули кислород на все этажи, освобождали все помещения, процедурки, подсобки, везде стояли кровати, кушетки, банкетки, ставили стулья и на них клали матрасы… Все хотели жить», — вспоминает врач ККБ №2 Краснодара.

Согласно данным, которые ФАН предоставили в министерстве здравоохранения региона, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 48 человек, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Но судя по тому, как на Кубани бьются за каждого пациента с коронавирусом, у них есть все шансы на спасение.