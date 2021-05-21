Пациента с полным поражением легких на Кубани спасали 118 дней

Краснодар, 21 мая. Врачи краевой клинической больницы №2 в Краснодаре 118 дней боролись за жизнь пенсионера. Он заболел в начале года. В медучреждение его госпитализировали с высокой температурой, ломотой в мышцах, слабостью, кашлем и одышкой. До этого лечился дома, но в один момент понял, что без помощи медиков не обойтись.

«Его госпитализировали в ККБ №2 уже с картиной цитокинового шторма. Это крайне активная реакция иммунной системы на вирус, которая может быть гораздо опаснее, чем само заболевание. При нем ткани очага воспаления разрушаются, иммунная система начинает работать на предельной мощности, чтобы побороть инфекцию, и в результате воспаление распространяется на соседние ткани», — рассказали корреспонденту ФАН в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Добавим, что со временем этот шторм охватывает весь организм, поражает как легкие, так и печень с почками и может привести к летальному исходу. Ко всему этому у мужчины был сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Состояние — предельно тяжелым. Компьютерная томография показала, что у него развилась двусторонняя вирусная пневмония, поражение легких 20%. Лечение было полноценным, но уже спустя три дня легкие не работали на 100%.



35 дней он провел в отделении анестезиологии и реабилитации. Затем, после улучшения, был переведен в обычное отделение, где борьба за его жизнь не останавливалась. Более двух месяцев ушло на восстановление легких, пациент в буквальном смысле научился дышать заново, потом смог ходить.

«Медикаментозное лечение, ежедневные занятия лечебной гимнастикой с инструкторами ЛФК, забота и уход смогли сделать практически невозможное — после 118 дней в инфекционном госпитале пациент был выписан домой», — рассказали медики ККБ №2 г. Краснодара.

Ранее ФАН писал, что медики на Кубани за 103 дня спасли женщину от коронавируса. Компьютерная томография тогда показала объем поражения легких 96%.