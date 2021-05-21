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21 мая 16:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:50
Россия
Угроза теракта: пора пересмотреть сложившиеся стереотипы
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
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Политика
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Пациента с полным поражением легких на Кубани спасали 118 дней

Общество
Пациента с полным поражением легких на Кубани спасали 118 дней
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Краснодар, 21 мая. Врачи краевой клинической больницы №2 в Краснодаре 118 дней боролись за жизнь пенсионера. Он заболел в начале года. В медучреждение его госпитализировали с высокой температурой, ломотой в мышцах, слабостью, кашлем и одышкой. До этого лечился дома, но в один момент понял, что без помощи медиков не обойтись.

«Его госпитализировали в ККБ №2 уже с картиной цитокинового шторма. Это крайне активная реакция иммунной системы на вирус, которая может быть гораздо опаснее, чем само заболевание. При нем ткани очага воспаления разрушаются, иммунная система начинает работать на предельной мощности, чтобы побороть инфекцию, и в результате воспаление распространяется на соседние ткани», — рассказали корреспонденту ФАН в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Добавим, что со временем этот шторм охватывает весь организм, поражает как легкие, так и печень с почками и может привести к летальному исходу. Ко всему этому у мужчины был сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Состояние — предельно тяжелым. Компьютерная томография показала, что у него развилась двусторонняя вирусная пневмония, поражение легких 20%. Лечение было полноценным, но уже спустя три дня легкие не работали на 100%.

35 дней он провел в отделении анестезиологии и реабилитации. Затем, после улучшения, был переведен в обычное отделение, где борьба за его жизнь не останавливалась. Более двух месяцев ушло на восстановление легких, пациент в буквальном смысле научился дышать заново, потом смог ходить. 

«Медикаментозное лечение, ежедневные занятия лечебной гимнастикой с инструкторами ЛФК, забота и уход смогли сделать практически невозможное — после 118 дней в инфекционном госпитале пациент был выписан домой», — рассказали медики ККБ №2 г. Краснодара.

Ранее ФАН писал, что медики на Кубани за 103 дня спасли женщину от коронавируса. Компьютерная томография тогда показала объем поражения легких 96%.

россия краснодар коронавирус поражение легких ккб 2
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