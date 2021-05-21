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Фюзеляжи Ми-24 и Ми-8, отреставрированные заключенными, появятся в парке под Тулой
15:18
Общество
Бурение скважин для поиска пресной воды началось в Азовском море
15:18
Политика
Клишас предложил расширить поправки в закон об избирательных правах
15:16
Происшествия
Две женщины пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
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Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
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15:07
Шоу-бизнес
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Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
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Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье

Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
pixabay.com  /  pixabay.com

Краснодар, 21 мая. Сразу два новых коронавируса на Черноморском побережье. По словам ученых, они очень похожи на тот, который продолжает «косить» тысячи человек по всему миру. Их обнаружили у подковоносных летучих мышей, которые обитают между Сочи и Адлером российские ученые. Исследование проводили с марта по октябрь 2020 года, в пяти пещерах, куда теперь ученые советуют туристам не ходить. 

Специалисты работали в пещерах Музейная, Красноалександровская, Хоста 1, Партизанская, Колокольная — все они находятся в долинах рек Хоста и Кудепста. Обычно туристы туда ходят не часто, но для «дикарей» это интересные места, да и экскурсии туда организовывают. Также специалисты провели исследования образцов помета летучих мышей в национальном парке Сочи, а еще в подвалах и на чердаках домов.

Новые вирусы были названы Хоста 1 и Хоста 2. Дело в том, что первый положительный образец был получен как раз в одноименной пещере. А вот в Колокольной летучие мыши были заражены максимально. Из обследованных особей инфицированными оказались 62,5% животных. Причем сами вирусы являются ближайшими родственниками как тех, которые вызывают COVID-19, так и других вариантов, которые находят у их китайских собратьев — сходство достигает 95%. РНК вируса Хоста 2 была обнаружена у особей, которых нашли в подвале здания НИИ медицинской приматологии в селе Веселое.

«Коронавирусы, похожие на SARS и SARS-CoV-2, циркулируют у летучих мышей на юге России и предоставляют новую информацию о его геномике. Генетическое разнообразие, распространенность, а также потенциальная угроза для человека этих вирусов еще не определены», — рассказал Сергей Альховский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии института вирусологии имени Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи».

На вопрос о том, можно ли заразиться коронавирусом, находясь в пещере, где обитают инфицированные животные, ученые отвечают положительно. Сделать это можно вдыхая пыль, в которой могут находиться частицы помета летучих мышей. Вирус можно «подцепить» и от тех подковоносов, которые живут рядом с людьми — на чердаках и в подвалах. Способ передачи при этом будет идентичным.

россия сочи пещеры летучая мышь коронавирус подковоносы
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