Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье

Краснодар, 21 мая. Сразу два новых коронавируса на Черноморском побережье. По словам ученых, они очень похожи на тот, который продолжает «косить» тысячи человек по всему миру. Их обнаружили у подковоносных летучих мышей, которые обитают между Сочи и Адлером российские ученые. Исследование проводили с марта по октябрь 2020 года, в пяти пещерах, куда теперь ученые советуют туристам не ходить.

Специалисты работали в пещерах Музейная, Красноалександровская, Хоста 1, Партизанская, Колокольная — все они находятся в долинах рек Хоста и Кудепста. Обычно туристы туда ходят не часто, но для «дикарей» это интересные места, да и экскурсии туда организовывают. Также специалисты провели исследования образцов помета летучих мышей в национальном парке Сочи, а еще в подвалах и на чердаках домов.

Новые вирусы были названы Хоста 1 и Хоста 2. Дело в том, что первый положительный образец был получен как раз в одноименной пещере. А вот в Колокольной летучие мыши были заражены максимально. Из обследованных особей инфицированными оказались 62,5% животных. Причем сами вирусы являются ближайшими родственниками как тех, которые вызывают COVID-19, так и других вариантов, которые находят у их китайских собратьев — сходство достигает 95%. РНК вируса Хоста 2 была обнаружена у особей, которых нашли в подвале здания НИИ медицинской приматологии в селе Веселое.

«Коронавирусы, похожие на SARS и SARS-CoV-2, циркулируют у летучих мышей на юге России и предоставляют новую информацию о его геномике. Генетическое разнообразие, распространенность, а также потенциальная угроза для человека этих вирусов еще не определены», — рассказал Сергей Альховский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии института вирусологии имени Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи».

На вопрос о том, можно ли заразиться коронавирусом, находясь в пещере, где обитают инфицированные животные, ученые отвечают положительно. Сделать это можно вдыхая пыль, в которой могут находиться частицы помета летучих мышей. Вирус можно «подцепить» и от тех подковоносов, которые живут рядом с людьми — на чердаках и в подвалах. Способ передачи при этом будет идентичным.