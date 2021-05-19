Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье

Краснодар, 19 мая. Пассажирское судно «Грифон» отправится в свой первый рейс по Черному морю уже 21 мая. Теперь местные жители и туристы смогут комфортно добираться до места назначения. Дорожных заторов в море нет. От Новороссийска до Геленджика можно будет доплыть за час, из Геленджика до Сочи за 4 часа. В летнее время это очень быстро, так как на машине это может занять куда больше времени. Это отличная альтернатива наземному транспорту. Туристам не придется передвигаться долгое время по серпантину.



Пассажиров будут перевозить на композитном катамаране «Грифон» и судне на подводных крыльях «Комета».

«Катамаран построен в Санкт-Петербурге на Средне-Невском заводе. Интерьер у него современный и лаконичный. На борту судна пассажиров ждут удобные кресла, большие окна, открывающие широкий обзор на акваторию. Катамаран оснащен в соответствии с самыми современными требованиями к безопасности. Есть кондиционеры, места для хранения багажа. На нем с комфортом смогут разместиться 122 пассажира», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Сочи, добавив, что совсем скоро в рейс отправится и «Комета».

Уже известно, что каждое судно будет ежедневно отправляться в кругорейс. Утром «Комета» будет выезжать из Новороссийска, днем — прибывать в Сочи и вечером возвращаться в Новороссийск. «Грифон» же, отправляясь из Сочи утром, к обеду уже окажется в Новороссийске, а вечером вернется в Сочи.

Ранее ФАН писал о том, что скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи. Перевозчиком на этом направлении будет крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ».