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19 мая 20:10
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новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье

Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
пресс-служба администрации Сочи  / 

Краснодар, 19 мая. Пассажирское судно «Грифон» отправится в свой первый рейс по Черному морю уже 21 мая. Теперь местные жители и туристы смогут комфортно добираться до места назначения. Дорожных заторов в море нет. От Новороссийска до Геленджика можно будет доплыть за час, из Геленджика до Сочи за 4 часа. В летнее время это очень быстро, так как на машине это может занять куда больше времени. Это отличная альтернатива наземному транспорту. Туристам не придется передвигаться долгое время по серпантину.

Пассажиров будут перевозить на композитном катамаране «Грифон» и судне на подводных крыльях «Комета».

«Катамаран построен в Санкт-Петербурге на Средне-Невском заводе. Интерьер у него современный и лаконичный. На борту судна пассажиров ждут удобные кресла, большие окна, открывающие широкий обзор на акваторию. Катамаран оснащен в соответствии с самыми современными требованиями к безопасности. Есть кондиционеры, места для хранения багажа. На нем с комфортом смогут разместиться 122 пассажира», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Сочи, добавив, что совсем скоро в рейс отправится и «Комета».

Уже известно, что каждое судно будет ежедневно отправляться в кругорейс. Утром «Комета» будет выезжать из Новороссийска, днем — прибывать в Сочи и вечером возвращаться в Новороссийск. «Грифон» же, отправляясь из Сочи утром, к обеду уже окажется в Новороссийске, а вечером вернется в Сочи.

Ранее ФАН писал о том, что скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи. Перевозчиком на этом направлении будет крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ».

россия сочи геленджик новороссийск морское сообщение
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