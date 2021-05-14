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«Дорожный пристав» вышел на охоту за автомобилистами-должниками на Кубани

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«Дорожный пристав» вышел на охоту за автомобилистами-должниками на Кубани
пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю  / 

Краснодар, 14 мая. В Краснодарском крае продолжают активное использование системы «Дорожный пристав». История эта не новая, только вот на Кубани очень популярная. Бесконечным потоком жители устремляются в сторону побережья и на самых загруженных дорогах их как раз и ждут судебные приставы.

Схема работы очень простая: камера, подключенная к ноутбуку со специальным программным обеспечением, фиксирует номер автомобиля должника, далее его останавливает сотрудник ГИБДД, после проверки документов в дело вмешиваются приставы, которые предлагают водителю оплатить долги на месте. Некоторые так и поступают. У некоторых автомобили арестовывают — в случае если долг большой, а гасить его никто не собирается. Рейды обычно проводят по пятницам — когда людей на море едет больше.

«Последний рейд провели в Динском районе. Судебными приставами было составлено 6 актов описи и ареста имущества должников — автотранспортных средств. Все арестованные автомобили находятся  на ответственном хранении, хранители предупреждены об ответственности по ст.312 УК РФ. В общей сложности сумма долгов составила свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе регионального ФССП.

Добавим, что волноваться стоит только тем должникам, кто имеет регистрацию (как временную, так и постоянную) в Краснодарском крае, потому что базы по задолженностям других регионов у кубанских приставов нет.

Получается, что житель Адыгеи, Ростовской области, Крыма и любого другого региона России, который приехал на территорию Кубани, может не бояться за то, что его «железного коня» арестуют. А вот передвигаться по своему региону стоит с опаской, потому что такие комплексы работают повсеместно. Еще лучше — заплатить по счетам.

«Этот комплекс у нас на вооружении находится уже лет 5, но активно его мы начали использовать с 2019 года. Результаты есть — погашаются многомиллионные долги, мы уже даже статистику вести перестали, так как суммы колоссальные. Мало того, жители, которые знают о том, что на дороге они могут встретить нас и остаться без автомобиля оплачивают свои долги перед поездкой на море», — рассказала ФАН Елена Лысечко, начальник пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю.

Специалисты ведомства уточняют, что такие мобильные комплексы работают не только в Краснодаре и окрестностях, но и во всех крупных городах региона. Так что уйти от ответственности объездными путями будет довольно сложно.

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