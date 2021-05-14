Ограничение въезда иногородних автомобилей в Сочи: от инициативы до решения

Краснодар, 14 мая. О том, что Сочи в буквальном смысле «задыхается» от потока туристов, устремившихся на побережье Черного моря, ФАН рассказывал не один раз. Сейчас в главной федеральной здравнице «нарисовалась» еще одна проблема, которая практически остановила движение на улицах города. В пробках гости и жители курорта стоят как на подъезде — на нескольких участках федеральной трассы, так и в самом городе — порой не один час.

Немыслимый поток

Гостей в Сочи только за майские праздники было больше обычного в два раза. Но пока это еще так называемый «низкий сезон», совсем скоро на город обрушится лавина туристов, которые сметут все на своем пути. Местные жители с ужасом ждут начала лета.

«Я такого за всю свою жизнь не помню, и недоумеваю, ну неужели нельзя поехать не в Сочи, а куда-нибудь еще. Ну что, у нас мало прибрежных городов? А еще ведь и Крым наш. Абхазия — тоже очень простые правила въезда. Но нет, все в Сочи… Буквально неделю назад я ехала с работы домой — обычно дорога у меня занимает минут 40, с приходом лета время в пути увеличивается вдвое. Но тут я, вообще, ехала почти три часа. Это невыносимо», — рассказала ФАН Елена Чудина, житель Адлера.

В транспортном коллапсе, по мнению горожан, виноваты туристы. Те, которые приезжают в город на личном автотранспорте. Его стало так много, что стоять в пробках приходится в три, а то и в четыре раза дольше. Только вот и у туристов есть оправдание — зачастую поездка на автомобиле обходится значительно дешевле. Не говоря уже о комфорте и отсутствии зависимости от расписания общественного транспорта — просто взял и поехал.

«Живу на Кубани, но далековато от Сочи и других городов побережья. Иногда с друзьями выбираемся и компанией едем отдыхать. Выходит дешевле даже, чем на «Ласточке» — если стоимость бензина раскидать на всех. Плюс объехать и посмотреть можно гораздо больше, чем на автобусах или еще чем-то», — сообщил ФАН Игорь Неверов, житель Кропоткина.

пресс-служба администрации Сочи /

Запрет на въезд иногороднего транспорта

Инициатива о запрете на въезд транспорта родилась у одного из депутатов кубанского парламента. В пресс-службе Законодательного Собрания региона ФАН рассказали о том, что она принадлежит народному избраннику от Сочи Виктору Теплякову, только вот пока дальше кулуарных обсуждений это не пошло. Информация об этом «просочилась» с рабочего совещания по вопросам готовности улично-дорожной сети к началу летнего курортного сезона.

Предполагается, что ограничения могут ввести на время максимального наплыва туристов — с 1 июня по 1 сентября. Только вот неизвестно, получится ли успеть в срок в этом году. Дело в том, что процедура согласования может затянуться. Только одного решения властей Сочи для этого недостаточно. Вопрос надо обсудить на заседании регионального парламента, согласовать с краевой властью и с федеральными чиновниками. Но все это можно сделать быстро, если на самом деле заняться решением проблемы. В этом уверен депутат Государственной думы от Сочинского округа Константин Затулин.

«Стоит или не стоит вводить ограничения — этот вопрос мог стоять несколько лет назад, но сейчас совершенно очевидно, что без срочных мер по ограничению автомобильного трафика никак. Ведь реально Сочи, особенно летом, просто останавливается. Решения могут быть разные, конечно, не полный запрет, но определенные ограничения должны быть», — уверен Константин Затулин, депутат ГД РФ.

Вариантов решения может быть несколько. Например, платный въезд для иногородних на территорию Сочи. Либо, как это практикуется в других странах, в один день разрешать движение автомобилям с четными номерами, а в другой — с нечетными. Есть и другие варианты, но все это срочные, экстренные меры, которые не отменяют стратегических проектов, одним из которых является продолжение объездной дороги, которая сейчас заканчивается практически в середине города.

пресс-служба администрации Сочи /

Говорят эксперты

В администрации Сочи пока не готовы комментировать возможные изменения. А вот специалисты, которые четко понимают, как можно организовать этот процесс, на вопросы корреспондента ФАН ответили с удовольствием. Они отмечают, что у такого решения есть как плюсы, так и минусы. Несомненно, если в городе будет меньше туристических машин, то он «вздохнет». «Ласточка», местный общественный транспорт, такси вполне должны справляться с потоком туристов. И если этот опыт окажется благоприятным, то создастся прецедент для других курортных городов Краснодарского края.

Но тут же встает много организационных вопросов, которые будут являться минусами. Как узнать куда направляется машина, которая пытается проехать в Сочи? Это может быть не обязательно турист, а местный житель. Или отдыхающий не сочинских курортов, а Абхазии. Получается, чтобы выяснить это, необходимо создать пост на выезде и проверять каждую машину, а значит, перенести заторы из внутренней части города на выезд.

«Второй момент — это туристическая привлекательность. Пока границы закрыты и ехать некуда, спрос вряд ли упадет. Но пандемия закончится, а проблема комфортного перемещения между объектами большого Сочи останется. И часть людей откажется от отдыха в Сочи и Абхазии, потому что «комфортнее на своем транспорте». Наши депутаты любят просто запрещать. Но нужно сначала провести подготовительный этап, сглаживающий минусы: организовать перехватывающие парковки на въезде, разработать компенсационный план (например, если оставишь машину на парковке, то проезд в общественном транспорте за половину стоимости), организовать пункты пропуска так, чтобы не создавались заторы. Из любой идеи можно сделать как что-то хорошее, так и наоборот. Важен подход!» — рассказала ФАН Анастасия Лысова, преподаватель оптимизации транспортных процессов в логистических системах АНПОО «Кубанский ИПО».

Еще один момент, на который обратила внимание специалист, так это то, что сам город Сочи очень большой. Местному жителю, например, из Лазаревской, чтобы сделать какую-то справку в районном центре, нужно ехать в Сочи. И стоять со всеми в общем заторе, а там и так с этим большие проблемы из-за протяженности и удаленности.

пресс-служба администрации Сочи /

Мнение жителей

Большинство сочинцев устали от постоянных пробок, многие из них соглашаются, что решение надо принимать срочно. Есть и противники этой истории. Ведь после принятия каких-то правил неизбежны доработки. Волнует их и то, как будут поступать с теми автомобилями, которые зарегистрированы в других регионах, а их владельцы постоянно проживают на территории Краснодарского края. Ведь не секрет, что Кубань стала точкой притяжения не только для туристов, но и для тех, кто переезжает на постоянное место жительства.

«Я купил автомобиль, уже живя на Кубани, но так как на тот момент был зарегистрирован по прежнему месту жительства, то и номера мне выдали не местные, а мои родные. Так и езжу уже больше года. Прописку получил, но не вижу смысла еще раз платить уже за выдачу других номеров. Но, похоже, надо будет делать, если введут ограничения на въезд в Сочи. И вот еще интересно, будут ли они касаться только тех, кто живет в других регионах, или «под раздачу» попадут все, кроме тех, кто прописан на курорте?» — задается вопросом в беседе с ФАН Максим Караваев, житель Краснодара.

Если не решить проблему сейчас, то потом придется принимать, возможно, и более жесткие решения, вплоть до полного ограничения движения машин. А вот тотальные запреты населением воспринимаются не всегда позитивно.

«Надо начинать с малого, хотя бы понемногу решать проблему. Она есть, на виду. Без четких действий наш город просто задохнется от выхлопных газов, а сколько нервов будет потрачено в пробках и конфликтах из-за этого, даже думать боюсь», — рассказала ФАН Наталья Орешникова, житель Сочи.