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Сочи могут закрыть для иногородних машин, ФАН узнал подробности

Общество
Сочи могут закрыть для иногородних машин, ФАН узнал подробности
Невские Новости  /  Степан Яцко

Краснодар, 13 мая. В Сочи могут ограничить въезд автомобилям из других городов и регионов. Этот вопрос уже обсуждается в кулуарах ЗСК. Впервые он прозвучал во время рабочего совещания по вопросам готовности улично-дорожной сети к началу летнего курортного сезона.

Если все пойдет по плану инициативной группы, то ограничения могут ввести с 1 июня по 1 сентября. Так планируют снизить высокую загруженность городских дорог и сделать пребывание в Сочи более комфортным. 

Для сравнения, в «доковидный» 2019 год за время майских праздников в городе побывало 140 тысяч гостей. В 2021 году за этот же срок — более 250 тысяч человек. Рост очевидный и очень существенный — инфраструктура Сочи просто не справляется с таким потоком гостей и автомобилей, так как многие приезжают на личном транспорте.

Еще немного статистики —  с 1 по 10 мая отели города были загружены на 83%. Пик наплыва гостей пришелся на 6 мая, в этот день одномоментно находилось 122 тысячи туристов. По всей видимости их было еще больше, а это только те, которые были учтены.

«Это настоящий транспортный коллапс был. Да и остается, что уж говорить. Что будет дальше – ума не приложу. А вот инициатива по запрету въезда иногородних автомобилей мне, как сочинцу, кажется интересной», — рассказал ФАН Артур Григорян, житель Сочи.

В региональном парламенте говорят, что этот вопрос само-собой проработают в рамках действующего законодательства, а департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи направит запрос в «Росавтодор» с просьбой пояснить возможность введения транспортных ограничений.

«Интересно конечно, но как все это будет работать? Я живу в регионе уже много лет, но номера автомобиля остались по месту прежнего жительства – из Хабаровска. Мы сюда с семьей на машине переехали. Что, теперь я не смогу попасть на море? Надо все детали сразу проработать. А то у нас часто о чем-то говорят, а сделать нормально не могут. Надо с умом подойти», — рассказала ФАН Дарья Чекалина, житель Кущевского района.

Кстати, для удобства туристов, в регионе уже запретили вводить реверсивное движение на дорогах Краснодарского края. Ремонт на федеральных трассах ведут таким образом, чтобы не мешать проезду гостей.

Ранее ФАН писал, что жители Сочи попросили гостей не приезжать в город на личном транспорте. Некоторые даже записали специальные обращения и выложили их в социальных сетях. А еще в регионе готовы даже легализовать езду по обочинам, правда временно.

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