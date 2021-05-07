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Гид для туристов на Кубани: самые красивые места для прогулки в Краснодаре

Общество
Гид для туристов на Кубани: самые красивые места для прогулки в Краснодаре
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Ежегодно в Крым приезжают миллионы туристов. На полуострове ждут сезон и тщательно готовятся к нему. Однако и местные жители не сидят на месте — с появлением Крымского моста поездки на материк стали доступнее. Каждый год все больше крымчан выбираются в ближайшие регионы. Первая на их пути — Кубань. Корреспондент ФАН побывал в Краснодаре и узнал, что город может предложить гостям.

Первое, что замечаешь, приехав сюда в разгар весеннего цветения, — головокружительные ароматы. Они буквально обволакивают тебя и уносят в давние и такие теплые воспоминания. В городе много цветущих деревьев, кустарников, клумб и зеленых лужаек.

Самые зеленые и красивые места для прогулки в Краснодаре
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

У жителей и гостей города большой выбор, где можно полюбоваться цветущими растениями, — множество парков, два ботанических сада, около 40 скверов и 17 бульваров. Каждое из этих мест по-своему влюбляет в себя.

«Краснодар — очень большой город со множеством интересных районов, изучать его можно долго. Очень красивый и ухоженный парк Галицкого, красивая улица Красная, замечательное место для отдыха — городской сад, где каждые выходные играет музыка и для старшего поколения проводят бесплатные танцы. Необыкновенно красив парк «Солнечный остров», где есть, как кажется, еще не тронутые человеком природные места, завораживающий своей красотой дендрарий с его ухоженными газонами и клумбами, вековыми деревьями и цветущими кустарниками. А гуляющие по нему павлины — как в Алупке», — поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ФАН крымчанка Александра Счастливая.

Отдельного внимания заслуживает парк Галицкого у стадиона «Краснодар», известного в народе как «Колизей». Он появился в городе сравнительно недавно — в 2017 году, но за это время уже успел стать визитной карточкой города и всей Кубани.

«Очень красивое место. Трудно сразу оценить весь спектр эмоций, когда попадаешь туда. Зеленые аллеи, фонтаны, беседки, места для отдыха, есть замечательная площадка для детей. Чистота и особая атмосфера настраивают на релакс. Много кафе. Ценник средний. Отдых в самом парке бесплатный. Чудесное место. А вечером оно превращается в сказку с огоньками», — пишет в Сети Лейла Медянцева.

Самые зеленые и красивые места для прогулки в Краснодаре
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

И действительно: с наступлением сумерек парк становится похож на кадр из мультфильма «Диснея» — сияние в каждом уголке. А в зимнее время деревья традиционно украшают гирлянды — прогулка будет незабываемой в любой сезон.

«Парк невероятно красивый. Современный. Много интересных мест для детей и для взрослых. Посетить его обязательно нужно всем, кто приезжает в Краснодар», — пишет Ольга Захарова.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что после майских праздников стоимость проезда на общественном транспорте в Краснодаре может вырасти.

краснодар туризм
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Все новости / Общество / Гид для туристов на Кубани: самые красивые места для прогулки в Краснодаре
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