Зверское убийство в адыгейской Дружбе: дочь задушила больную 83-летнюю мать

Краснодар, 4 мая. Преступление было совершено 23 февраля. По нему уже закончено расследование, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Если вину подсудимой докажут, то она может отправиться за решетку на 15 лет.

В СК РФ по Адыгее ФАН сообщили, что Гиагинским межрайонным следственным отделом СКР в отношении 48-летней жительницы поселка Дружба Кошехабльского района тогда было возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в убийстве. По версии следствия она, находясь в квартире дома, убила свою 83-летнюю мать, задушив ее. Пенсионерка тяжело болела и была прикована к постели.

«После этого злоумышленница переместила тело матери на одну из станций, где оставила лежать возле остановки общественного транспорта», — уточнили в СК РФ по Адыгее.

Таким образом она пыталась запутать полицейских и выдать происходящее за несчастный случай, однако, была задержана по горячим следам. Суд избрал для нее меру пресечения — заключение под стражу. Она продолжает действовать до сих пор.

Ранее ФАН писал о том, что приезжая в пьяном угаре задушила 99-летнюю старушку на побережье Черного моря. Трагедия произошла 25 февраля, в тот день подозреваемая продолжала праздновать День защитника Отечества вместе со своим сожителем.