Езду по обочине могут временно легализовать на Кубани

Краснодар, 4 мая. В Краснодарском крае с 5 мая введут ограничения на трассе М-4 «Дон». Перед началом летнего туристического сезона дорожники в Кущевском районе решили заменить асфальт на участке длиной 11 километров (с 1146 по 1157 км). Поэтому там снизят допустимую скорость до 50 километров в час.

Кроме этого, с двух полос движение сузят до одной. Там полностью заменят покрытие. Причем не только верхний слой, который максимально подвергается износу, но и нижний несущий слой дорожного полотна.

ФАН стало известно, что на этом участке дорожники будут мониторить ситуацию постоянно и готовы, в случае необходимости, организовать движение по обочине.

Добавим, что этот участок ведет из Ростовской области на Черноморское побережье. Поток автомобилей с началом курортного сезона постоянно увеличивается. В апреле ежесуточно там проезжало около 12 тысяч автомобилей.

Ранее ФАН писал о том, что перед майскими праздниками Краснодар встал в праздничных пробках. Дорожные заторы на городских магистралях достигали 10 баллов. В пятницу, 30 апреля, ситуация была максимально сложной.