Как готовятся к празднованию Дня Победы в Краснодарском крае

Краснодар, 4 мая. Перед Днем Победы корреспондент ФАН узнал, как к 9 Мая готовятся небольшие города и поселки Кубани.

Станица Новотитаровская располагается в самом сердце края — менее чем в 30 километрах от Краснодара. Ее история берет начало в далеком XVIII веке. Во времена Великой Отечественной войны местные жители доблестно сражались с врагом, многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Историю тут чтут и уважают, об этом свидетельствуют Памятник Неизвестному солдату, Памятник погибшим казакам, Вечный огонь и другие. Перед 9 Мая в станице часто проводятся мероприятия — например, недавно состоялась выставка реликвий времен Великой Отечественной войны, на которой были представлены предметы вооружения, обмундирования и личные вещи бойцов Красной Армии и немецких солдат.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

В этом году в крае запланирована богатая программа, однако большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Тем не менее это не мешает жителям станицы украшать улицы и фасады — на зданиях плакаты с портретами героев войны, символикой и лозунгами.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Сочи принял первые сто тысяч туристов в этом сезоне.