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«Арендный ад» заставляет сочинцев переезжать в Краснодар и другие города

  /   Обновлено: 04 мая 2021 12:59
Общество
«Арендный ад» заставляет сочинцев переезжать в Краснодар и другие города
Pr Scr avito.ru  /  Avito

Краснодар, 4 мая. Такого в Сочи еще не было. Стоимость аренды ежегодно летом повышалась, но достигать таких невероятных значений раньше она не могла. Зарубежье практически полностью закрыто для туристов, а самым популярным курортом в России остается Сочи. Только вот до этого сезона такое «динамическое ценообразование» касалось тех, кто арендует квартиру краткосрочно, и лишь отчасти стоимость повышалась для долгосрочных нанимателей. Теперь же и им приходится бороться за свои права.

Только с договором

Дело в том, что в последнее время договоры аренды стали популярными. И редко когда при сдаче жилья в наем все держится на честном слове. Только вот русский человек, часто надеясь на авось, упускает из вида мелкий шрифт и прочие документальные формальности. А зря. Там, как правило, прописано все до мельчайших подробностей: частота повышения стоимости, сроки освобождения квартиры, условия возврата залога и многое другое. Бумага защищает всех — и арендодателя и съемщика. Главное, читать то, что подписываете и не соглашаться на условия, если они вас не устраивают.

«Совсем недавно арендовал квартиру. Правда не в Сочи, но сути это не меняет. Раньше договор был на одну, максимум две страницы. На этот раз сразу шесть листов. Все четко, подробно и без каких-то там вопросов. Прописано абсолютно все. Это гарантия как моего спокойствия, так и нервов хозяйки квартиры. Я всегда за договор и никогда не арендую жилье, если его не будет. Мы даже расписку в получении денег составили. Это еще один немаловажный фактор», — рассказал ФАН Владислав Минаков, житель Краснодара.

Арендный ад в Сочи заставил горожан переезжать в Краснодар и другие города
Pr Scr avito.ru  / Avito

Бывает всякое

Правда не всегда спасает договор. Либо составлен он «однобоко», либо его надо читать досконально. Арендаторы часто говорят о том, что хозяева жилья нарушают его в одностороннем порядке. Но на это есть суд. Если конечно, у кого-то есть желание доказывать свою правоту. Обычно не связываются, ищут новую квартиру и снова радуются жизни. Только вот сейчас в Сочи с этим проблема. Просто так квартиру не найти. Ранок опустошен, а свободные варианты стоят так много, что некоторым приходится даже город менять.

«Мы в Адлере жили и договор был на год. Дети учились в школе неподалеку. Хозяева сказали: «у вас есть месяц на съезд». Начала искать жилье, везде цены заоблачные, а как только узнают что семья — поднимают еще на 20 тысяч примерно. В итоге снова звонят хозяева и говорят — «месяца нет, только неделя». Благо уже конец учебного года. Не найдя жилья мы переехали в Краснодар. Малыши попали в школу, сдают экзамены, но это огромный стресс для всех. Я работала в аэропорту, но пришлось увольняться. С двумя детьми в никуда. В Краснодаре сняли за адекватную цену «двушку». Жалко не у моря. Но ничего — 2 часа дороги и ты в Геленджике…», — поделилась с ФАН своей историей Рената, жительница Сочи. 

На этом фото можно увидеть разницу в ценах между стоимостью арены в Сочи и Краснодаре. От 13 тысяч в месяц в самом центре краевой столицы. И в 5-8 раз выше в столице курортной. ФАН известно несколько историй о спешном переезде с побережья.

Арендный ад в Сочи заставил горожан переезжать в Краснодар и другие города
Pr Scr avito.ru  / Avito

Борьба начинается

Есть и те, кто подкован юридически, пусть даже не сам, а с помощью адвокатов, но все-таки начинает борьбу с предприимчивыми хозяевами, которые, почувствовав близость легких летних денег, решили наплевать на договорные обязательства. Исход следующей истории станет ясен уже скоро, но пока жительница Сочи Вита Мосина уверена в своей правоте и считает, что сможет убедить в этом и суд.

«Моя история началась в апреле, когда позвонила хозяйка и сказала, что продает квартиру, а я должна съехать. На мои слова о том, что договор до ноября, она сказала, что съехать надо сейчас. Я начала спорить и говорить, что останусь тут жить. Убеждала она меня под разными предлогами: рассказывала, что скоро ложится на операцию, исход которой неизвестен, что нужны деньги на образование внуков, контрольным аргументом стал этот: «это моя квартира и я делаю что хочу». Потом она мне принесла письменное уведомление. В нем был срок 17 мая», — рассказала ФАН Вита Мосина, жительница Сочи.

С этим уведомлением девушка отправилась на прием к юристу. Он ей пояснил, что продажа жилья, и ни один другой предлог, озвученный хозяйкой, не является основанием для выселения. Можно так сделать только в случае, если это прописано в договоре. Но там, как правило, указаны форс-мажоры: стихийные бедствия, эпидемии и некоторые другие моменты. Можно даже продать квартиру вместе с арендатором, который потом уже будет решать свои проблемы с новым хозяином жилища. Однако просто так выселить права нет.

Вита рассказывает, что могла бы понять хозяйку, но не верить в ее отговорки, да и жилья сейчас по приемлемой цене не найти. Дополнительным фактором стало то, что на курорте она не единственная, кто попала в похожую ситуацию и понимает, что выход сейчас только один. Она продолжает жить в арендованных квадратных метрах, но каждый день как на пороховой бочке.

«Исход этого дела скорее всего предопределен. Конечно, суд во всем разберется, но я уверена практически полностью в победе арендатора. Со стороны девушки нарушений нет. Она правильно сделала, что решила бороться с этим произволом», — рассказала ФАН Мария Новикова, адвокат.

Частные агенты по недвижимости в беседе с корреспондентом ФАН подтверждают то, что ценник вырос вполовину как минимум. Стоимость краткосрочной аренды и вовсе не всегда поддается никакой логике. Но и это еще не предел, говорят эксперты отрасли. Пик начнется в июне, усугубится ситуация в июле и августе, после чего начнется стабилизация рынка. В этом году не на руку квартиросъемщикам также сыграло закрытие Турции и Танзании.

Арендный ад в Сочи заставил горожан переезжать в Краснодар и другие города
Pr Scr avito.ru  / Avito

Цены на жилье в Сочи в последнее время стабилизировались и замерли на стабильно высоком уровне. Чем ближе к пляжу или центру города — тем дороже. В целом есть и антикризисные предложения: небольшие однокомнатные квартиры и студии в заметном отдалении сейчас предлагаются всего по 40–60 тысяч в месяц. А вот ценовые лидеры не могут найти своего клиента уже несколько недель. Оно и понятно — по миллиону рублей и выше, естественно за месяц. 

Ранее ФАН рассказывал истории других сочинцев, которые столкнулись с подобными ситуациями. Некоторые стали называть курорт «столицей жадности», так как цены на аренду жилья там стали выше московских в несколько раз.

россия суд сочи повышение цен аренда жилья договор аренды
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