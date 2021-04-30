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Пробки в 10 баллов: Краснодар «встал» в праздничных дорожных заторах

Общество
Пробки в 10 баллов: Краснодар «встал» в праздничных дорожных заторах
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Краснодар, 30 апреля. Столица Кубани вновь испытывает настоящий транспортный коллапс. Город встал в многокилометровых пробках. На отдельных участках автомобили не едут в принципе. По большинству городских магистралей сейчас машины не могут разогнаться даже до 5 километров в час.

«Пешком быстрее. Так говорят все навигаторы, которые у меня есть в телефоне. Полнейший ад. Еду по Красной уже минут 40 и это не предел, дальше ситуация вырисовывается еще хуже», — рассказал ФАН Андрей Некрасов, житель Краснодара. 

Весь день загруженность дорог оставалась очень высокой — от 7 до 9 баллов. Но после 16:00 город встал окончательно, 10 баллов. Автомобилистам лучше объезжать Красную, Северную, Тургенева, Буденного, Кузнечную и еще с десяток улиц. Отметим, что это только центр города. Но заторы есть во всех его частях.

По мнению горожан ситуация вызвана приближающимися праздниками. Все массово поехали отдыхать, плюс в город хлынул неконтролируемый поток туристов, которые едут в сторону побережья.

«Это что-то невероятное. Иду по городу пешком, машину на работе оставила. Смотрю на номера регионов автомобилей и просто в шоке. дальний Восток, Сибирь, центральная полоса, даже с Чукотки… Понимаю, что сюда много кто переехал и ездит на прежних номерах, но раньше так много автомобилей из других городов я не видела», — поделилась с ФАН Кристина Мельникова.

К слову, в других столичных городах Юга России транспортная ситуация тоже осложнилась, но пока еще остается управляемой. Ставрополь и Ростов — по 9 баллов, с тенденцией к снижению уже к 19:00, в Симферополе — 8 баллов и дальше будет проще. А вот в Краснодаре ситуация улучшится только после 20:00.

Накануне ФАН рассказывал, что жители Сочи попросили туристов не приезжать в город на личных автомобилях. В городе-курорте сегодня тоже «не протолкнуться». В течение дня дорожные сервисы фиксируют максимальную загруженность улиц. Обстановка немного лучше, чем в Краснодаре.

Тема дорожных заторов в Краснодаре стоит довольно остро уже много лет. Для того, чтобы избежать транспортного коллапса в городе принимают стратегические решения, которые позволяют как минимум не ухудшать ситуацию. В ближайшее время в столице Кубани планируют запустить канатное метро и городские электрички. 

 

россия краснодар пробки дорожные заторы
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