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Чиновников на Кубани наказали за несанкционированные свалки

Происшествия
Чиновников на Кубани наказали за несанкционированные свалки
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Краснодар, 30 апреля. Прокуратура Брюховецкого района, осуществляя надзор за исполнением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, выявила 10 несанкционированных свалок на территории муниципалитета. Было вынесено сразу семь представлений об устранении нарушений закона в адрес глав этих территорий.

«Кроме того, по данным фактам по постановлениям прокурора семь виновных должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе четыре главы сельских поселений, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», — рассказали ФАН в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас, как отметили в надзорном ведомстве, свалки уже расчищены и приведены в надлежащий вид.

Ранее ФАН писал, что чиновники районной администрации на Кубани массово нарушили антикоррупционный закон. Глава Темрюкского района за это получил прокурорское представление. Теперь там будут устранять эти нарушения. Известно, что муниципальные служащие уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

россия прокуратура чиновники краснодарский край
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