Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 13:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:28
Общество
Штабы Навального попали в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
13:27
Общество
Роскачество перечислило запретные места для жарки шашлыка
13:25
Происшествия
Прокуратура потребовала исправительные работы для лжесвидетеля по делу Ефремова
13:24
Происшествия
Экс-начальник чебаркульской полиции заплатит 940 тыс. рублей за взятку
13:24
Армия
Китайские СМИ объяснили, почему США стоит опасаться новейшего истребителя J-20
13:23
Политика
Песков выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Киргизии
13:22
Армия
СМИ увидели тонкую издевку над США в названии новой российской космической станции
13:19
Общество
«Сухой закон» в майские праздники регионы РФ смогут объявлять индивидуально
13:17
Происшествия
«Команда 29» удалила подробности нового уголовного дела, в котором фигурирует Навальный
13:17
Общество
Кремль не отслеживает решение регионов РФ о работе в майские праздники
13:14
Технологии
В России состоялся эксперимент «Эскиз» по отработке полета к Луне
13:13
Экономика
Риск купить проблемную квартиру на юге России вырос вместе с ценами
13:13
Общество
Песков прокомментировал возможное сокращение январских выходных в России
13:13
Общество
В суде Петербурга выясняли, как банкоматы «Сбера» раздают по 5 тысяч любому желающему
13:12
Происшествия
Полицейского из Крымска заподозрили в получении крупной взятки
13:10
Общество
Песков оценил актуальную ситуацию с коронавирусом в России
13:06
Экономика
Эфир: Перспективы развития российско-немецкого бизнеса — итоги Недели Германии в Петербурге
13:05
Происшествия
ФАН публикует видео задержания вымогателя из Дагестана в люберецком кафе
13:04
Общество
Усадьба Ушакова в Мордовии войдет в военно-исторический маршрут Ростуризма
13:03
Экономика
Азиатско-Тихоокеанский банк выставлен на продажу
Все новости

Табор уходит в море: черноморское побережье заполонили предприимчивые цыгане

Общество
Табор уходит в море: черноморское побережье заполонили предприимчивые цыгане
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Краснодар, 30 апреля. В социальных сетях активно обсуждают тему о том, что в Сочи и Сириусе на набережных и пляжах орудуют цыгане. От их действий, по словам очевидцев, уже пострадал не один человек. Они с легкостью могут «развести» на 5-10 тысяч рублей. Люди не думая отдают деньги. Видео, где пенсионерка с легкостью расстается с приличной суммой, собрало массу комментариев неравнодушных.

«Видели их, послали вежливо и пошли дальше. Красные ниточки продают, когда открывается полный кошелек, начинаются классические для таких экземпляров «давай судьбу расскажу». Не повелись», — рассказал Евгений Семерников.

Местные жители говорят о том, что раньше цыган там не было. Отмечают, что появились они недавно. По их мнению, на южную землю высадился целый табор людей этой народности. Больше всего их на «имеретинке», причем всегда одни и те же лица.

«Они хорошие психологи и применяют что-то в виде гипноза. У меня с отчима так все украшения сняли и деньги украли, он даже не понял, как это произошло. Окружило несколько цыган и давай его заговаривать, кто по руке гадал, кто просто кругами ходил, кто просто что-то говорил. Когда ушли он очнулся и понял, что все украли. Так что не всегда человек просто ведется и все», — говорит Татьяна Навильникова.

Сочинцы также отмечают, что криминогенная ситуация на курорте хоть и спокойная, но быть внимательными нужно всегда, особенно отдыхающим, которые праздно гуляя по улицам города могут оказаться в неприятной ситуации.

«Не только цыгане. Держите карманы и личные вещи. В теплые края потянулись любители легкого заработка – они везде: в транспорте, на рынке, в магазинах», — утверждает Татьяна Ионова.

На вопрос о том, действительно ли цыган так много, мешают ли они отдыхать туристам и спокойно жить местным — корреспонденту ФАН ответили в пресс-службе УВД по городу Сочи. Там рассказали, что ситуация под контролем и никаких правонарушений зафиксировано не было.

«Это такие же граждане России, местные жители, проживающие в Адлерском районе Сочи. Заявлений о каких-либо неправомерных действиях не поступало. Бывают случаи, когда в город приезжают такие граждане из других территорий, но они тоже россияне и на них распространяются такие же законы. Если происходят какие-то действия, выходящие за рамки закона — мы незамедлительно начинаем работу по ним», — рассказал ФАН Андрей Кошелев, начальник пресс-службы УВД по городу Сочи.

В сочинской полиции ФАН заверили, что отдыхающие могут быть спокойны за свою безопасность. Тем не менее рекомендуется не поддаваться на возможные провокации и сохранять бдительность.

россия сочи краснодар цыгане сириус
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 160370 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 158689 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 120700 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 119536 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 107723 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Общество / Табор уходит в море: черноморское побережье заполонили предприимчивые цыгане
Рейтинг@Mail.ru