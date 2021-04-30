Табор уходит в море: черноморское побережье заполонили предприимчивые цыгане

Краснодар, 30 апреля. В социальных сетях активно обсуждают тему о том, что в Сочи и Сириусе на набережных и пляжах орудуют цыгане. От их действий, по словам очевидцев, уже пострадал не один человек. Они с легкостью могут «развести» на 5-10 тысяч рублей. Люди не думая отдают деньги. Видео, где пенсионерка с легкостью расстается с приличной суммой, собрало массу комментариев неравнодушных.

«Видели их, послали вежливо и пошли дальше. Красные ниточки продают, когда открывается полный кошелек, начинаются классические для таких экземпляров «давай судьбу расскажу». Не повелись», — рассказал Евгений Семерников.

Местные жители говорят о том, что раньше цыган там не было. Отмечают, что появились они недавно. По их мнению, на южную землю высадился целый табор людей этой народности. Больше всего их на «имеретинке», причем всегда одни и те же лица.

«Они хорошие психологи и применяют что-то в виде гипноза. У меня с отчима так все украшения сняли и деньги украли, он даже не понял, как это произошло. Окружило несколько цыган и давай его заговаривать, кто по руке гадал, кто просто кругами ходил, кто просто что-то говорил. Когда ушли он очнулся и понял, что все украли. Так что не всегда человек просто ведется и все», — говорит Татьяна Навильникова.

Сочинцы также отмечают, что криминогенная ситуация на курорте хоть и спокойная, но быть внимательными нужно всегда, особенно отдыхающим, которые праздно гуляя по улицам города могут оказаться в неприятной ситуации.

«Не только цыгане. Держите карманы и личные вещи. В теплые края потянулись любители легкого заработка – они везде: в транспорте, на рынке, в магазинах», — утверждает Татьяна Ионова.

На вопрос о том, действительно ли цыган так много, мешают ли они отдыхать туристам и спокойно жить местным — корреспонденту ФАН ответили в пресс-службе УВД по городу Сочи. Там рассказали, что ситуация под контролем и никаких правонарушений зафиксировано не было.

«Это такие же граждане России, местные жители, проживающие в Адлерском районе Сочи. Заявлений о каких-либо неправомерных действиях не поступало. Бывают случаи, когда в город приезжают такие граждане из других территорий, но они тоже россияне и на них распространяются такие же законы. Если происходят какие-то действия, выходящие за рамки закона — мы незамедлительно начинаем работу по ним», — рассказал ФАН Андрей Кошелев, начальник пресс-службы УВД по городу Сочи.

В сочинской полиции ФАН заверили, что отдыхающие могут быть спокойны за свою безопасность. Тем не менее рекомендуется не поддаваться на возможные провокации и сохранять бдительность.