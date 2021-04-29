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Не приезжайте в Сочи: жители города-курорта предостерегли автовладельцев

Общество
Не приезжайте в Сочи: жители города-курорта предостерегли автовладельцев
pxhere.com  / 

Краснодар, 29 апреля. Ежегодно число гостей, которые приезжают в Сочи на личном автотранспорте, становится больше. Только вот городские дороги к такому повороту не готовы. И без того узкие улочки порой превращаются в настоящий транспортный ад. А если вдруг случится ДТП, то объехать и вовсе будет никак. Мест для парковки критически не хватает, эвакуаторы работают «на раз-два». Да и горные серпантины, которыми придется добираться до курорта и обратно, мало приятного доставляют тем, кто едет по дороге впервые. Ее нужно знать — говорят бывалые водители.

«Я понимаю, билеты на самолет и поезд дорогие.  Но вы для себя, если едете отдыхать в Сочи на машине, устраиваете себе дополнительный стресс. Ведь назад то вы возвращаетесь тоже на автомобиле. Уезжаете вроде как отдохнувшими, но дорога вымотает вас. Сочинский серпантин очень утомительный. Кажется, что по финансам выгоднее, но это далеко не всегда так», — рассказал Михаил Андронов, водитель из Сочи.

Миф о том, что в Сочи нет пробок и везде можно доехать чуть ли не за 5-10 минут, можно развеять уже в первый день пребывания в городе. Дорожные заторы на курорте происходят очень часто и в совокупности с агрессивным летним солнцем и жарой не добавляют комфорта путешествию. А городская инфраструктура не выдерживает таких нагрузок.

«Мы всегда рады гостям и для вас двери открыты. Вы важная составляющая часть нашей экономики, вы – наше все! Но если вы хотите приехать на курорт – делайте это на самолете или поезде, город не готов принять такой поток автомобилей», — говорит еще один автовладелец.

В ГИБДД Кубани ФАН рассказали, что ДТП с участием туристов на личных автомобилях происходят часто. Только вот отследить такого водителя из другого региона очень сложно. Так как многие прописаны по месту жительства, а постоянно проживают на территории Краснодарского края. С приходом лета количество транспорта и происшествий, связанных с ним, возрастает. Внимание уделяют и контролю за пешеходами: штрафы за переход дороги в неположенном месте нередки.

«Проводить параллели с 2020 годом по количеству въезжающего транспорта невозможно. У нас были жесткие ограничительные мероприятия, карантин, пропускной режим на транспорт. Его тогда стало кратно меньше. Сейчас станет много гостей. И не только в Сочи», — рассказали ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Для сравнения взят один из дней в апреле 2019 года. Тогда за сутки в Краснодарский край въехало 22 000 автомобилей, в 2021 года — уже почти 26,5 тысяч машин — из Ставропольского края, Ростовской области и со стороны Крыма. Разница очевидна, а с учетом того, что со стартом турсезона поток станет больше — то есть все шансы, что курортные города Кубани и трассы между ними, особенно серпантин, могут встать в один большой транспортный затор. В качестве еще одного примера того, как ситуация может внезапно выйти из под контроля — накануне «своевременная» замена уличного освещения собрала пробку в 11,5 километров от Сочи до Адлера.

россия сочи краснодар пробки заторы отдых в сочи
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