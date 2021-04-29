Курортная истерия: «туристические безумие» в Сочи началось до открытия сезона

Курорты Краснодарского края в этом году точно «дадут жару». И речь не о том, что уже совсем скоро столбики термометров пойдут далеко за 30. Просто даже в апреле «забито все». Гостиничный фонд трещит по швам — свободных номеров единицы. А курортный сезон еще и вовсе не начинался – власти объявили о том, что ждут гостей на месяц раньше — с 1 мая. До этого времени готовят инфраструктуру. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Туристы ходят толпами

«Давно такого не помню, чтобы в апреле люди так массово купались. У нас недалеко от «Светланы» туристы ходят толпами, в магазинах возле дома не протолкнуться. Я не коренной сочинец, но даже я считаю, что это слишком. Не понимаю тех, кто едет именно в Сочи. На Кубани есть много других прекрасных мест. Звоню друзьям — они говорят, что тихо и спокойно все. В той же Архипо-Осиповке. Не так конечно, как обычно, но в сравнение с Сочи не идет», — рассказал ФАН Руслан Макаров, житель Сочи.

Купальный сезон на сочинских пляжах стартовал. Еще две недели назад. Вода в море тогда была чуть теплее 10 градусов. Нереальная курортная истерия. Цены на проживание взлетели в несколько раз. Скромную «однушку» или студию в центре Сочи можно снять за 90-100 тысяч в месяц. И это пока. В течение сезона цена будет меняться — к августу она достигнет 130-150 тысяч.

«Если снимете на год, то готова установить фиксированный тариф – 90 тысяч в месяц и не повышать его в течение года. Да, еще в прошлом году все было дешевле, в позапрошлом – еще ниже цены были. Но теперь есть спрос, туристов много. Не вам, так кому-нибудь другому сдам», — рассказала корреспонденту ФАН в переписке на популярном сайте по аренде недвижимости одна из хозяек квартир.

пресс-служба администрации Сочи /

Туристическое безумие

Почему люди едут именно в Сочи? Это ошибочное утверждение. Они едут везде, только вот крупные города принимают на себя основной поток гостей. Как рассказали ФАН жители приморских городов, «туристическое безумие» добралось до Анапы и Геленджика еще в начале апреля. Эти города всегда были более спокойными с точки зрения отдыха, но на этот раз местные опасаются, что «филиал Сочи» откроется и у них.

«Живу в центре Геленджика, недалеко от набережной и каждое лето страдаю от воплей проходящих мимо моего дома «уважаемых» гостей. С каждым годом таких становится все больше. Они приезжают и считают, что им все тут обязаны, ведут себя очень вызывающе. Я, наверное, смирилась уже, стараюсь меньше реагировать. Но хочу сказать, что «как вы к людям — так и они к вам». Дорогие туристы, будьте вежливы, и мы будем вам рады», — говорит Полина Нечунаева, пенсионерка из Геленджика.

Курортные города кажется уже сейчас устали от такого количества туристов, а вместе с ними и цветущие сейчас алыча, слива и сакура – от бесконечных фотосессий на их фоне. Рядом Крым и Абхазия, куда пока туристы едут не столь охотно. Хотя и море такое же и мест красивых не меньше.

Почему именно Сочи?

«Не хочу в Абхазию по ряду причин. Например, из-за того, что надо сдавать тесты на коронавирус после возвращения, соблюдать самоизоляцию по приезду и так далее. Хочу отдыхать и ни о чем не думать. Именно поэтому мой выбор — Сочи. Понимаю, что в этом сезоне «попаду» и на подросшие цены и нереальные толпы, но надеюсь, что в конце мая, когда я туда поеду, пик еще не будет пройден», — рассказала ФАН Наталья Коробка, житель Костромы.

пресс-служба администрации Сочи /

В этом сезоне Кубань планирует принять 16,5 миллионов туристов. Это официальные данные регионального минкурортов. На майские праздники ждут примерно полмиллиона гостей. Из них примерно половина приедет в Сочи.

«Старт сезона в мае обусловлен высоким спросом туристов на сочинское направление. В большинстве санаториев и отелей города на эти даты уже остались единичные номера. Самый высокий спрос мы отмечаем на объекты 4–5 звезд, а также на санаторно-курортное лечение», — рассказала ФАН Ирина Сажнева, заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи.

Сотни тысяч гостей

В мэрии Сочи на вопрос корреспондента ФАН о загрузке номерного фонда ответили, что сейчас, с учетом данных отельеров, можно прогнозировать загрузку ее на уровне 75%, а в ряде самых популярных санаториев и отелей – до 90% и выше.

«В дни майских праздников мы планируем принять до 200 тысяч гостей. Но речи об отсутствии свободного номерного фонда в Сочи не идет. В средствах размещения от трех звезд и ниже, в гостевых домах бронирование номеров в свободном доступе для всех желающих», — добавили в администрации города-курорта.

пресс-служба администрации Сочи /

Похожая ситуация наблюдается и в других городах Черноморского побережья. В небольших курортных поселках, где не очень много отелей и гостиниц, уже редко можно встретить людей с табличками «сдаю квартиру». И если уже сейчас номерной фонд забронирован на несколько месяцев вперед, то что будет в традиционно популярных с точки зрения отдыха июле и августе – пока можно только предполагать.