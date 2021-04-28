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Региональный маткапитал на Кубани теперь можно потратить на реабилитацию детей

Общество
Региональный маткапитал на Кубани теперь можно потратить на реабилитацию детей
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Краснодар, 28 апреля. Новый закон, принятый в среду на сессии регионального парламента, поможет тем семьям, где детям требуется внимание и помощь медиков. В регионе расширили возможности использования краевого. Документ направлен на исполнение задач, которые обозначил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Среди них – повышение эффективности оказания медицинской помощи и оздоровления детей. Эта мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Демография».

Материнский капитал выплачивают семьям при рождении, усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Его можно использовать в любое время после рождения ребенка.

Ранее средства можно было потратить только на образование детей и на улучшение жилищных условий. С 2015 года по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева — еще и на газификацию дома. По новому положению семьи смогут получить дополнительную медицинскую реабилитацию ребенка, но только при наличии лицензии у медорганизации на этот вид деятельности. 

«Мы с мужем пока не тратили эти деньги. Потому что просто не на что. В том смысле, что у них очень узкая направленность была. Теперь изучу на что и как по медицинской части можно тратить. Но надеюсь, что не понадобятся они и на это. Растем здоровенькими», — рассказала ФАН Полина Гугнина, житель Сочи.

Решение о расширении направлений использования маткапитала принято в том числе и на основании большого количества обращений жителей края с просьбой разрешить использование средств материнского (семейного) капитала на медицинскую реабилитацию ребенка.

«Теперь многодетным семьям Кубани можно будет воспользоваться еще одной мерой государственной поддержки своих детей. Нет ничего важнее здоровья ребенка, и всем кубанским ребятишкам хочется пожелать здоровья на долгие годы. Но, если все-таки болезнь постучится в двери — пусть у этих семей будет дополнительная возможность поправить их здоровье», — рассказал ФАН Юрий Бурлачко, председатель ЗСК Краснодарского края.

Добавим, что в 2021 году размер материнского капитала на Кубани составляет 134 тысячи 128 рублей.

Ранее ФАН писал о том, что семьи в Краснодарском крае получат единовременные выплаты на 700 тысяч детей. О выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста объявил президент во время послания ФС РФ.

 

россия материнский капитал краснодарский край маткапитал бурлачко
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