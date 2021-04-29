Наземка или канатка: как будет решаться проблема «транспортного ада» в Краснодаре

О транспортных проблемах столицы Кубани слышали наверное даже те, кто не живет в городе. Он является лидером в России по числу автомобилей, приходящихся на душу населения (347 на 1000 человек). В этом рейтинге он обошел Самару, Воронеж и Санкт-Петербург. Дороги городов-миллионников (к которым Краснодар раньше не относился) по советским нормативам строились из расчета 180 машин на тысячу горожан.

Мало того, бесконечно увеличивается число жителей. И как результат — перегруженность дорог. Пробки в 9–10 баллов утром и вечером, а порой и в выходные — дело привычное. Городские магистрали попросту не выдерживают нагрузки. Строились и проектировались дороги раньше исходя из других условий и загруженности города. ФАН разбирался в проблеме.

Пешком быстрее

В Краснодаре зарегистрировано около 500 тысяч транспортных средств. Ежедневно в город въезжают еще порядка 200 тысяч машин. Коэффициент нагрузки на улично-дорожную сеть выше нормативных показателей в два-три раза. Добраться из одного района города в другой, находящийся на расстоянии километров в десять, можно за час, иногда за два, но никогда не угадаешь. На работу к 9 утра можно выехать примерно в 8:00 и успеть, а вот если поехать на 10–15 минут раньше — велик риск попасть в глухую пробку и получить нагоняй от начальника.

«Живу в печально известном микрорайоне Музыкальный. На работу езжу в центр, к 9:00. И никогда не знаю, успею ли. Потому что на одном и том же участке заторном можно простоять как 15 минут, так и вдвое, а то и втрое больше. Это транспортный ад, честно. И с такими проблемами сталкиваются не только те, кто едет из моего района. «Одинаково приятно» и из других добираться. Я устала и переехала в квартиру поближе к работе. Свою там сдала. Пошла даже на этот шаг, понимаете? Из собственной квартиры переехала в съемную. Теперь машина стоит во дворе, а я хожу пешком. И для здоровья полезно», — рассказала ФАН Ольга Кречетова, житель Краснодара.

Для того, чтобы решить проблему загруженности дорог, в городе делают многое: организуют выделенные полосы, развивают общественный транспорт, бесконечно вносят изменения в схемы движения по дорогам, проектируют новые обходы города. Также строят новые трамвайные ветки, ФАН писал об этом ранее. Но пока они еще не введены в эксплуатацию. Хуже на магистралях не становится. Хотя порой навигатор так и пишет — «пешком быстрее».

пресс-служба администрации Краснодара /

Причина и следствие

Проблема в том, что разные части Краснодара соединяют только две дороги, которые проходят через центр — улицы Северная и Ставропольская. А сам город буквально пронизывает железная дорога. По ней на Черноморское побережье идут грузовые составы. Можно было бы построить переходы через пути, только вот большую часть времени они будут закрытыми, так как поезда следуют бесконечной вереницей.

«Общее состояние дорожной сети как системы городской мобильности напрямую зависит от развития инфраструктуры для общественного транспорта. Очевидно, что уже сегодня, а точнее еще несколько десятилетий назад, были необходимы новые векторы в транспортной политике города. И переход от политики «город для автомобилей» к политике «город для людей». В нашем городе, являющимся центром краснодарской агломерации, развитие транспортной системы должно лечь в основу первоочередных инженерных решений и новой градостроительной политики», — рассказал ФАН Артем Доронин, заместитель главы Краснодара.

В городе разработаны и уже частично действуют с десяток инициатив, которые призваны улучшить транспортную обстановку. Например, проект «Семь улиц», о нем ФАН уже рассказывал.

А вот еще несколько:

«Умный трафик». С его помощью в Краснодаре внедрят интеллектуальную транспортную систему и инновационные технологии управления дорожным трафиком.

«Городские парковки». Она обеспечит контроль и развитие парковочного пространства.

«Транспортная сеть». Создаст инфраструктуру для эффективной работы и выделение полос для общественного транспорта.

«Грузовой каркас». Снизит количество грузового транспорта на территории города.

«Интермодальная система». С его помощью появятся комфортные транспортно-пересадочные узлы и перехватывающие парковки.

«Наземка». Отвечает за развитие системы городской электрички.

«Многие направления в Краснодаре уже пошагово реализуются. Только комплексно подходя к решению стратегической для города задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, мы сможем уверенно сказать, что Краснодар станет комфортнее во всех отношениях. В том числе в своем транспортном развитии», — рассказал ФАН Евгений Первышов, глава Краснодара.

пресс-служба администрации Краснодара / Александр Райко

Метро: наземка или канатка?

Вместе с развитием городского транспорта неоднократно в городе рассматривали вопрос строительства метро. Но не в привычном понимании, а в развитии системы городских электричек. Проекту «Наземка» дан «зеленый свет». Его внесли в новый Генплан столицы Кубани. Предполагается соединить Краснодар с пригородами. Для того, чтобы избавить людей от использования личных автомобилей. Поезд быстро доставит на работу и обратно. Для этого хотят задействовать около 20 уже действующих остановочных платформ и построить примерно столько же новых.

«Проект предполагает запуск маршрутных электропоездов по существующим железнодорожным путям в пределах Краснодарской агломерации с интервалом 20–40 минут для разгрузки города от въезжающего автотранспорта и предоставления двум миллионам жителей агломерации быстрого, удобного, надежного и дешевого способа передвижения, не зависящего от пробок», — говорят авторы проекта.

«Наземку» разработали активисты общественного движения «Городские решения» совместно с членом Совета директоров компании «Кубань Экспресс-Пригород». Общественники рассказали ФАН, что проект получил одобрение властей, два года назад губернатор региона Вениамин Кондратьев договорился с РЖД о его реализации, только вот пока четкие планы и сроки не обозначаются.

Pr Scr youtube.com / MACON Консалтинговая компания

Примерное понимание есть по другому проекту. В городе хотят запустить канатное метро. Идею эту в Краснодаре вынашивают с 2017 года и тогда ее рассматривали как альтернативу общественному транспорту. Но нашлось много противников инициативы, именно в той части, что такой «метрополитен» не сможет даже немного решить «заторную» проблему Краснодара.

«Канатное метро — единственная транспортная тема в Краснодаре, которую мы даже не рассматриваем для первоапрельских шуток, потому что это очень смешно само по себе. Каждые полгода на эту тему в городе начинается короткое сезонное обострение, которое проходит как насморк», — рассказали ФАН в «Городских решениях».

И действительно, в администрации города все посчитали, проанализировали и пришли к выводу, что проблем с пробками этот проект не решит. Он сможет взять на себя мизерно малый процент пассажиров, регулярно использующих общественный транспорт. Именно поэтому теперь он будет «заточен» на туристические и досуговые цели. Метро сможет соединить городские «спальники» с торговыми центрами и объектами культуры. Мэр краевой столицы уже заявил, что это не подмена стратегии решения транспортных проблем. Финансирования из краевого, либо муниципального бюджета не предусмотрено. Он будет реализовываться в рамках концессионного соглашения. Средства выделит Новый банк развития БРИКС.

Pr Scr youtube.com / MACON Консалтинговая компания

В стране это не первая такая дорога. Успешно фуникулер как вид общественного транспорта работает в Нижнем Новгороде, за короткое время по нему можно «объехать» участок, который бы прибавил к пробегу автомобиля 27 километров. Есть такая дорога и в Оренбурге, она является достопримечательностью города и проходит через условную географическую границу Европы и Азии.

В городе уже определили площадки для станций и остановок «канатки». Работы по экономическому обоснованию проекта начнутся в скором времени. Подтверждение готовности к реализации задачи уже направлено в Министерство транспорта РФ, документ подписан вице-губернатором Кубани.

«На самом деле использовать такое метро для ежедневного передвижения по городу было бы странным. А вот покататься в выходной, теплый и солнечный день, увидеть город с высоты птичьего полета мне бы тоже хотелось. Тем более и гости часто приезжают ко мне из других регионов России. Так показать им Краснодар можно будет с комфортом. Да и необычно все это», — поделилась с корреспондентом ФАН Ирина Левченко, житель Краснодара.

Добавим, что в социальных сетях эту инициативу тоже обсуждают довольно активно. И если раньше у нее было много противников, то сейчас таковых стало меньше. Теперь эта идея не «продается как решение», а становится еще одной достопримечательностью города, в который каждое лето приезжают миллионы туристов. Кто-то оказывается в городе проездом, кто-то по работе, но так или иначе люди говорят, что Краснодар становится краше, современнее и все чаще его называют городом, в котором хочется жить. Только вот если жителей станет еще больше, то придется копать метро настоящее — про это часто шутят горожане.