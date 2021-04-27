«Столица жадности»: цены на аренду жилья в Сочи стали выше московских в несколько раз

Краснодар, 27 апреля. Стоимость аренды жилья в Сочи выросла кратно. За неплохую студию в центре города теперь просят «скромные» 80 тысяч рублей, столько же будет стоить «однушка» со средним, а то и бабушкиным ремонтом. И это не самые дорогие варианты. Но в целом ценник на аренду в городе-курорте вырос в несколько раз.

Раньше квартиру можно было снять за 25-40 тысяч рублей, теперь же жить на арендуемых квадратных метрах становится неприлично дорого. В районе 3-4 тысяч за квадрат. Есть и совершенно «выгодные» предложения. Небольшую комнату в трехкомнатной квартире вам могут предложить за 40 тысяч. Бюджетный вариант, как ни крути.

Возмущению горожан нет предела. Многих хозяева квартир просто попросили съехать, либо жить на новых условиях — по более высокому тарифу. Тем у кого есть официальный договор — конечно же проще. Но многие их не заключают и живут на птичьих правах. Правда и бумага не всегда имеет значение, а многие квартиранты не знают своих прав, как и арендодатели забывают о своих обязанностях.

«Всегда нужно заключать договор. В нем как правило прописывают то, что стоимость аренды не может повышаться чаще раза в год. И если хозяин квартиры решил «подзаработать» на ажиотаже, ему следует показать пункт договора. Если не устраивает — можно и нужно судиться», — рассказала ФАН Карина Пермякова, юрист.

Спрос рождает предложение, отели забиты, туристы едут на курорт массово. Этот сезон обещает побить все рекорды по посещаемости Черноморского побережья и стоимости жилья.

«С пандемией все устаканится, у людей деньги легкие закончатся. Египет, Турция, Кипр и другие страны откроются полноценно и вернемся мы к образцу Сочи 2006 года», — пишут жители города в социальных сетях.

Но не только с ценами сейчас проблема в Сочи, но и с тем, что самих квартир уже не очень и много. На весь город с прилегающими поселками, Адлером и Сириусом приходится около 700 объявлений, которые размещены на популярном сервисе по аренде жилья. Здесь и частники, и агентства. Кстати, самая дорогая квартира обойдется в 1,5 миллиона рублей в месяц. Ремонт хороший и вид из окна тоже. За вариант попроще просят 950 тысяч.

Pr Scr avito.ru / Avito

И даже это не последний момент жадности кубанских арендодателей. Появились даже несколько схем по игре на рынке аренды. Об этом у себя на странице рассказала Анна Жмак. Девушка пояснила, что живет в Сочи уже шесть лет и с таким сталкивается впервые.

«Мы уже полгода живем в квартире, по договору на год, и более того, было обговорено повышение цены на лето. Но недавно нам позвонили и сказали «съезжайте, мы решили сдавать посуточно», — говорит Анна Жмак.

Есть другая схема: человек находит квартиру, едет смотреть, так как хозяева говорят о том, что на месте сейчас находятся прежние жильцы и они готовы все показать. Он приезжает, а люди от него узнают что их собираются выселять, а ценник в объявлении заметно выше, чем они платят сейчас.

Тому, кто находится в поиске жилья, ничего не остается, как снова начинать шерстить объявления на популярных сайтах. И вот казалось бы все, нашел, договорился. Осталось только приехать и снять. Но хозяин перезванивает и говорит «спрос очень большой, звонков много, поэтому мы поднимаем аренду еще на 5000 рублей, готовы снимать?» — на это получают утвердительный ответ. Затем происходит встреча, на ней ценник становится выше еще на несколько тысяч. И так по кругу.

Комментаторы в социальных сетях уже назвали Сочи столицей жадности, алчности и цинизма. Тем, кто ищет квартиру на короткий срок, и вовсе предлагают поехать в Абхазию, до которой рукой подать. Ну а тем, кому жилье необходимо постоянно, придется либо ругаться с хозяевами и доказывать свою правоту в соответствии с договором, либо платить больше, в надежде, что границы откроются, а вместе с ними рухнут и цены на аренду.

Добавим, что в Москве цены на аренду жилья долгое время остаются стабильными. Пандемия их даже немного «уронила». Снять квартиру в спальном районе можно за 40 тысяч, если поискать, то можно найти и дешевле.

Ранее ФАН писал, что туристы возмутились высокими ценами в ресторанах Сочи. Но выяснилось, что в городе пока еще есть много мест, где можно поесть недорого и вкусно. Мало того, такие заведения можно найти и на набережной.