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Огромный средневековый могильник обнаружили на Кубани

Общество
Огромный средневековый могильник обнаружили на Кубани
пресс-служба ФКУ Упрдор Тамань  /  fkutaman.ru

Краснодар, 27 апреля. В Славянском районе продолжается строительство новой трассы. Магистраль, протяженностью 119 километров, соединит Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк, выйдет к автомобильной дороге А-290. Археологические раскопки стали неотъемлемой частью этих работ. Там уже найдено много артефактов, но на этот раз масштабы поразили ученых и экспертов. 

Как стало известно ФАН, на месте недавно открытого одиночного захоронения средневекового воина в Славянском районе специалисты обнаружили ранее неизвестный средневековый грунтовый могильник общей площадью около 5000 квадратных метров. Это примерно как футбольный стадион.

Геофизики обработали данные с площади в два раза больше и неизвестные малоразмерные магнитные аномалии. В точке локализации одной из них, в контрольном разведочном шурфе, археологи обнаружили второе кремационное погребение средневекового война.

«Уверен, что дальнейшие археологические раскопки приведут к новым открытиям. Находки позволят больше узнать об эпохе Средневековья, которую до сих пор можно назвать малоисследованным периодом в истории Краснодарского края», — рассказал Евгений Паль, генеральный директор ООО «ИТЦ Специальных работ».

Уже известно, что после постановки объекта на государственный учет он получит название «Грунтовый могильник «Староредутский».

«Раскопки проводятся с целью сохранения исторического наследия. После завершения археологических работ все культурные ценности будут переданы в музеи», — рассказал ФАН Владимир Пивовар, и.о. начальника ФКУ Упрдор «Тамань».

Огромный средневековый могильник обнаружили на Кубани при строительстве дороги
пресс-служба ФКУ Упрдор Тамань  / fkutaman.ru

В начале апреля археологи обнаружили древние артефакты на месте реконструкции дороги в Темрюкском районе. Самой интересной из них оказалась ритуальная керамическая чаша, украшенная шестью стилизованными фигурками лошадей. Кроме того, специалистам удалось обнаружить захоронения двухтысячелетней давности, в них отлично сохранился погребальный инвентарь.

Добавим, что новая трасса, при строительстве которой обнаружено большое количество находок, обеспечит скоростной проезд по маршруту Краснодар — хутор Белый, благодаря чему путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов.

Ранее ФАН писал, что при строительстве этой трассы были обнаружены уникальные монеты, которым около 2000 лет. Они лежали на глубине 40 см. 20 монет находились в небольшом сосуде, рядом располагалась стопка из 38 монет.

россия краснодарский край строительство дорог могильник
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