Убил и расчленил: в Краснодаре мужчина зарезал друга и спрятал его тело

Краснодар, 26 апреля. Следователи в Краснодаре раскрыли преступление, совершенное год назад. Известно о нем стало только сейчас, когда правоохранителям поступило сообщение о том, что в мае прошлого года в краевой столице пропал 34-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

«Была установлена причастность к исчезновению пропавшего его 35-летнего знакомого. Он был задержан следователем и в ходе допроса дал признательные показания», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СКР по региону.

Прошлой весной обвиняемый с двумя своими знакомыми приехал на заработки в Краснодар. Они арендовали квартиру в поселке Пригородном. В один из дней распивали спиртное дома, там произошел конфликт. 34-летний мужчина потребовал отдать его мобильный телефон и в случае отказа угрожал расправой.

«Тогда фигурант нанес ему один удар ножом в шею, убив его. В дальнейшем злоумышленник и его товарищ, желая скрыть следы совершенного преступления, расчленили тело потерпевшего и закопали останки в лесополосе недалеко от дома, а также избавились от всех вещей погибшего. На вопросы родственников о месте нахождения задержанный отвечал, что тот уехал в неизвестном направлении», — добавили в СКР по Краснодарскому краю.

Но когда преступление «вскрылось», обвиняемому ничего не оставалось, как указать следователю и криминалисту место, где закопано тело погибшего.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, его заключили под стражу. Будут проведены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Также будет дана юридическая оценка действиям знакомого, который помог скрыть следы убийства.

Ранее ФАН писал, что киллер на Кубани получил второй пожизненный срок за убийство полицейских. Преступление было совершено организованной группой по найму в поселке Пашковский. Осудить преступника удалось спустя более чем 22 года.