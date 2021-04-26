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Медики на Кубани за 103 дня спасли женщину с максимальным поражением легких

Общество
Медики на Кубани за 103 дня спасли женщину с максимальным поражением легких
vk.com  /  Республика Карелия

Краснодар, 26 апреля. На Кубани медикам удалось спасти пенсионерку с коронавирусом, которая 103 дня находилась в больнице. Этот случай называют особенным, ведь больше половины проведенного времени в госпитале, пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как стало известно ФАН, в Лабинскую ЦРБ ее госпитализировали накануне нового года. 72-летняя жительница Мостовского района почувствовала себя плохо 30 декабря. У нее была сильная одышка и слабость. У нее был подтвердили коронавирус, а компьютерная томография показала объем поражения легких 96%.

«Пациентка сразу же была госпитализирована в отделение реанимации и подключена к системе искусственной вентиляции легких. На самостоятельное дыхание пациентка была переведена только 11 марта 2021 и в течение месяца с положительной динамикой находилась на лечении в госпитале», — рассказали ФАН в региональном минздраве.

Из госпиталя ее выписали в день рождения, 12 апреля. Специалисты отмечают, что спасти жизнь пациентки удалось благодаря своевременному переводу в отделение реанимации, восстановлению уровня насыщения кислородом крови, комплексной терапии.

Медики на Кубани за 103 дня спасли женщину с максимальным поражением легких
Федеральное агентство новостей  / Татьяна Беляева

Добавим, что за последние сутки на Кубани выявлено 104 новых случая коронавируса. С начала пандемии инфекция подтвердилась у 45082 человек, в том числе у 2919 детей. Почти 40 тысяч пациентов выписали с выздоровлением, 2625 человек спасти не удалось. Продолжают лечение чуть менее трех тысяч человек, из них большая часть — на дому.

Ранее ФАН писал, что санатории Кубани предлагают своим гостям постковидную реабилитацию. Существует несколько подходов к реабилитации. Потоки пациентов делят в зависимости от того, сколько времени прошло с момента восстановления после заболевания. Если человек переболел относительно давно, то ему могут предложить стандартную программу реабилитации. А вот если стены ковидного госпиталя он покинул недавно, то по этому случаю в санатории собирают мультидисциплинарную комиссию, которая принимает решение о лечении.

россия медики краснодарский край выздоровление коронавирус
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