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Ветеран ВОВ из Сочи Николай Тысячный отпраздновал столетний юбилей

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 11:12
Общество
Ветеран ВОВ из Сочи Николай Тысячный отпраздновал столетний юбилей
пресс-служба администрации Сочи  / 

Краснодар, 26 апреля. Сочинец Николай Данилович Тысячный отпраздновал столетний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны получил поздравления от президента РФ Владимира Путина, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы Сочи Алексея Копайгородского.

«Жизненный путь Николая Даниловича Тысячного — образец целеустремленности, трудолюбия и работы на благо общества. Мы поздравили человека, который стал примером порядочности и героического служения своей стране, своему городу», — заявил Алексей Копайгородский, мэр Сочи.

Николай Тысячный родился 25 апреля 1921 года в селе Тарасовка Нижне-Дуванского района Ворошиловской области Украинской ССР.  На фронт его призвали из Донецка. Воевал на Дальнем Востоке во 2-й гвардейской армии. Был участником Русско-японской войны.

Демобилизовался в 1946 году, был майором медицинской службы. Медиком продолжил работать и после войны. После окончания Донецкого медицинского института переехал в Сочи. В городе он живет с 1958 года. В Красной Поляне Николай Тысячный работал главным врачом в больнице, хирургом в Сочинском онкологическом диспансере, заведующим отделением в санатории Орджоникидзе.

Кроме основной работы занимался наукой. Им написано множество статей для специальных изданий, разработал методику для лечения позвоночника и суставов. Сочинцу присвоено учёное звание кандидата медицинских наук. Также он награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Японией» и другими юбилейными наградами.

Годом ранее в квартире фронтовика провели масштабный ремонт в рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов. В его квартире заменили полы, привели в порядок стены, установили современную кухню, поменяли сантехнику, мебель и установили новую бытовую технику. За прошлый год в городе отремонтировали 30 таких квартир.

Ранее ФАН писал, что в 2021 году полмиллиарда дополнительно потратят на Кубани на покупку и ремонт жилья ветеранов ВОВ. Начиная с 2009 года жильем обеспечили 6020 кубанцев. Региону удалось полностью решить вопрос с жильем для непосредственных участников ВОВ. Сегодня очереди в этой категории просто нет. Дополнительно предусмотрели 45 млн рублей на обеспечение жильем 27 ветеранов по краю, в случае необходимости. Очередность есть среди вдов ветеранов, жилье ожидают 15 человек, они получат его уже в этом году.

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