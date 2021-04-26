Ветеран ВОВ из Сочи Николай Тысячный отпраздновал столетний юбилей

Краснодар, 26 апреля. Сочинец Николай Данилович Тысячный отпраздновал столетний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны получил поздравления от президента РФ Владимира Путина, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главы Сочи Алексея Копайгородского.

«Жизненный путь Николая Даниловича Тысячного — образец целеустремленности, трудолюбия и работы на благо общества. Мы поздравили человека, который стал примером порядочности и героического служения своей стране, своему городу», — заявил Алексей Копайгородский, мэр Сочи.

Николай Тысячный родился 25 апреля 1921 года в селе Тарасовка Нижне-Дуванского района Ворошиловской области Украинской ССР. На фронт его призвали из Донецка. Воевал на Дальнем Востоке во 2-й гвардейской армии. Был участником Русско-японской войны.

Демобилизовался в 1946 году, был майором медицинской службы. Медиком продолжил работать и после войны. После окончания Донецкого медицинского института переехал в Сочи. В городе он живет с 1958 года. В Красной Поляне Николай Тысячный работал главным врачом в больнице, хирургом в Сочинском онкологическом диспансере, заведующим отделением в санатории Орджоникидзе.

Кроме основной работы занимался наукой. Им написано множество статей для специальных изданий, разработал методику для лечения позвоночника и суставов. Сочинцу присвоено учёное звание кандидата медицинских наук. Также он награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Японией» и другими юбилейными наградами.

Годом ранее в квартире фронтовика провели масштабный ремонт в рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов. В его квартире заменили полы, привели в порядок стены, установили современную кухню, поменяли сантехнику, мебель и установили новую бытовую технику. За прошлый год в городе отремонтировали 30 таких квартир.

Ранее ФАН писал, что в 2021 году полмиллиарда дополнительно потратят на Кубани на покупку и ремонт жилья ветеранов ВОВ. Начиная с 2009 года жильем обеспечили 6020 кубанцев. Региону удалось полностью решить вопрос с жильем для непосредственных участников ВОВ. Сегодня очереди в этой категории просто нет. Дополнительно предусмотрели 45 млн рублей на обеспечение жильем 27 ветеранов по краю, в случае необходимости. Очередность есть среди вдов ветеранов, жилье ожидают 15 человек, они получат его уже в этом году.