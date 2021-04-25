Кубанский следователь спас двоих пострадавших в ДТП от неминуемой гибели

Краснодар, 25 апреля. Заместитель начальника отдела ГСУ регионального ГУ МВД России, подполковник юстиции Алексей Руднев, возвращался с женой и сыном на автомобиле домой в Краснодар. Подъехав к одному из железнодорожных переездов возле хутора Суповский в Адыгее, он увидел застрявший на рельсах искореженный автомобиль.

Позже выяснилось, что водитель не справился с управлением. От сильного удара о рельсы он и его пассажир потеряли сознание. На помощь пришел полицейский, который стал вытаскивать из машины пострадавших. Первым он спас водителя, перенес его на безопасное расстояние. Второму мужчине помочь было сложнее, так как дверь заклинило. В этот момент пассажирский поезд приближался к переезду. В последний момент все получилось. Через несколько секунд локомотив буквально влетел в застрявшую на путях легковушку.

«Алексей Руднев оказал обоим мужчинам доврачебную помощь. Привел пассажира в чувства, перебинтовал ему голову, после чего он отказался от госпитализации и его увезли домой родственники. Водителя же он передал бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в районную больницу», — рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Позже выяснилось, что оба пострадавших — жители Адыгеи, а один из мужчин — одноклассник Алексея Руднева. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

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