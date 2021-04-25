Более полумиллиона цветов украсят Сочи в начале курортного сезона

Краснодар, 25 апреля. Цветочное обновление в Сочи пройдет поэтапно. Дело в том, что многообразие видов этой продукции в городе-курорте предельно велико. Сезон-2021 пройдет в оттенках оранжевого и розового. Кроме традиционных для Сочи видов цветов в этом году впервые будут использоваться ангелония, сцевола и петхоа, устойчивые к жарким климатическим условиям Сочи. Они будут создавать длительный декоративный эффект.

«Этой весной посадка цветов задержалась из-за холодной погоды. Сейчас идут подготовительные работы. Озеленители очищают цветники, делят и пересаживают сильно разросшиеся многолетники», — отметил Александр Мамлай, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.

Суммарно в Сочи посадят свыше полумиллиона различных цветов. Планируют также изменить облик главной клумбы перед стелой Михаила Архангела на Курортном проспекте. Там решено высадить многолетние кустарники, декоративные деревья и цветы. Все работы по благоустройству цветников завершатся через пару недель. Добавим, что на гостевых маршрутах их более сотни.

Ранее ФАН рассказывал, что в течение года в Новороссийске высадят почти миллион различных цветов. Для летнего оформления предназначено 437 тысяч цветов. Для осенне-зимнего — 395 тысяч штук.