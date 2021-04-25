Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 11:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:43
Шоу-бизнес
Лазарев не сдержался и накричал на Топалова на шоу «Ну-ка, все вместе!»
11:43
Весь мир
Саудовская Аравия сэкономит 213 млрд долларов за счет отказа от нефти в энергетике
11:39
Общество
Зоолог рассказал, какие звери больше всего страдают от лесных пожаров
11:39
Экономика
Страны ОПЕК+ могут увеличить предложение нефти на рынке из-за США
11:35
Происшествия
При крушении самолета в аэропорту США погиб один человек
11:35
Шоу-бизнес
Актриса Елена Проклова создала запас продуктов на месяцы вперед
11:34
Происшествия
Предполагаемым виновником смертельной аварии в Хабаровске стал бизнесмен
11:33
Происшествия
Две женщины погибли во время перестрелки в американском ночном клубе
11:32
Экономика
Перечислены ключевые признаки финансовой пирамиды
11:31
Россия
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России оказались хостес и официант
11:30
Наука
Ученые из США создают новый вид ядерного реактора в грузовом контейнере
11:30
Экономика
Средняя стоимость многоуровневого жилья в Москве составляет 130 млн рублей
11:30
Шоу-бизнес
Михаил Турецкий назвал случаи, в которых «Хор Турецкого» и SOPRANO выступают вместе
11:29
Технологии
Рогозин опроверг слухи о переговорах по доставке космонавтов на МКС на корабле Crew Dragon
11:27
Общество
Принц Филипп уехал от Елизаветы II за несколько лет до своей смерти
11:26
Украина
NI: Украину ждут неприятные последствия из-за попытки конкурировать с ВКС РФ
11:22
Армия
В Soha рассказали, как Россия, Китай и США будут защищать свои интересы в Арктике
11:21
Общество
В Москве выпало рекордное количество осадков с начала апреля
11:20
Политика
Японцы боятся попасть в список «недружественных стран» по отношению к России
11:17
Общество
Первого замминистра соцзащиты Мордовии подозревают в экономическом преступлении
Все новости

Число авиарейсов и электропоездов увеличат в направлении Сочи

Общество
Число авиарейсов и электропоездов увеличат в направлении Сочи
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Краснодар, 25 апреля. Готовность транспортной сети Сочи к началу сезона обсудили в городе-курорте. Уже сейчас через пост Магри ежесуточно въезжает более четырех тысяч автомобилей, в пиковые дни ожидается до 15 тысяч единиц автотранспорта.

«Сочи — главный курорт страны. Для края он является флагманом, на который должны равняться все остальные муниципальные образования. У муниципалитета есть четкое понимание, как выполнять ремонтные работы, взаимодействовать с правоохранительными органами, казачеством», — подчеркнул Алексей Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Во время майских праздников и летнего курортного сезона между Краснодаром и Сочи кратно увеличат число авиарейсов. К концу мая — до трех раз в день. С 1 мая откроется новый маршрут Сочи-Анапа-Сочи. С начала месяца также будет увеличена частота рейсов и количество вагонов в электропоездах «Ласточка». Преимущественно будут ходить составы из десяти вагонов.

«На поезде в Сочи ехать очень удобно. 4 часа и ты на месте. На машине в лучшем случае 7–8, а летом из-за пробок еще больше. Поэтому всегда отдаю предпочтение именно поезду. На самолете в сезон может дороже быть, а по «железке» всегда можно недорого проехать», — рассказала ФАН Наталья Гордеева, житель Краснодара.

Продолжается ремонт «курортных» дорог. Например, на трассе А-147 работы идут сразу на семи участках. В самом Сочи благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 50 улиц, на десяти из них работы уже завершили.

«При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края все вопросы по реализации в городе национальных и региональных проектов удается оперативно решать. Мы приняли меры для ликвидации заторов на улицах Сочи. С 30 мая по 1 сентября постовые службы будут помогать регулировать движение на участках от Хостинского тоннеля до Бытхи и в противоположном направлении — до аэропорта», — рассказал Алексей Копайгородский, глава Сочи.

Еще одна важная транспортная тема для Сочи — направление от поселка Кудепста до аэропорта. Там каждый час проезжает порядка двух тысяч автомобилей. Для того, чтобы разгрузить его — предложили строить разворотные петли. Еще один вариант — строительство обхода в сторону Адлера. 

Ранее ФАН писал, что в Сочи решили открыть горячую линию для туристов из-за массового потока гостей на курорт. Ожидается, что уже в мае загруженность номерного фонда достигнет 100%.

россия сочи самолеты поезда курортный сезон отдых в россии
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 389810 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 189322 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 162642 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 130013 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 96514 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Число авиарейсов и электропоездов увеличат в направлении Сочи
Рейтинг@Mail.ru