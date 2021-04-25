Число авиарейсов и электропоездов увеличат в направлении Сочи

Краснодар, 25 апреля. Готовность транспортной сети Сочи к началу сезона обсудили в городе-курорте. Уже сейчас через пост Магри ежесуточно въезжает более четырех тысяч автомобилей, в пиковые дни ожидается до 15 тысяч единиц автотранспорта.

«Сочи — главный курорт страны. Для края он является флагманом, на который должны равняться все остальные муниципальные образования. У муниципалитета есть четкое понимание, как выполнять ремонтные работы, взаимодействовать с правоохранительными органами, казачеством», — подчеркнул Алексей Переверзев, министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Во время майских праздников и летнего курортного сезона между Краснодаром и Сочи кратно увеличат число авиарейсов. К концу мая — до трех раз в день. С 1 мая откроется новый маршрут Сочи-Анапа-Сочи. С начала месяца также будет увеличена частота рейсов и количество вагонов в электропоездах «Ласточка». Преимущественно будут ходить составы из десяти вагонов.

«На поезде в Сочи ехать очень удобно. 4 часа и ты на месте. На машине в лучшем случае 7–8, а летом из-за пробок еще больше. Поэтому всегда отдаю предпочтение именно поезду. На самолете в сезон может дороже быть, а по «железке» всегда можно недорого проехать», — рассказала ФАН Наталья Гордеева, житель Краснодара.

Продолжается ремонт «курортных» дорог. Например, на трассе А-147 работы идут сразу на семи участках. В самом Сочи благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 50 улиц, на десяти из них работы уже завершили.

«При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края все вопросы по реализации в городе национальных и региональных проектов удается оперативно решать. Мы приняли меры для ликвидации заторов на улицах Сочи. С 30 мая по 1 сентября постовые службы будут помогать регулировать движение на участках от Хостинского тоннеля до Бытхи и в противоположном направлении — до аэропорта», — рассказал Алексей Копайгородский, глава Сочи.

Еще одна важная транспортная тема для Сочи — направление от поселка Кудепста до аэропорта. Там каждый час проезжает порядка двух тысяч автомобилей. Для того, чтобы разгрузить его — предложили строить разворотные петли. Еще один вариант — строительство обхода в сторону Адлера.

Ранее ФАН писал, что в Сочи решили открыть горячую линию для туристов из-за массового потока гостей на курорт. Ожидается, что уже в мае загруженность номерного фонда достигнет 100%.