Краснодар на четыре дня станет столицей скейтбординга России

Краснодар, 21 апреля. Чемпионат России по скейтбордингу пройдет в кубанской столице с 23 по 26 апреля. В его рамках состоится турнир в дисциплине «улица», который является квалификационным этапом Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. На ней впервые будут разыграны олимпийские медали в скейтбординге.

Соревноваться спортсмены в Токио будут в двух дисциплинах — «парк» и «улица». В Краснодаре они смогут проверить свои силы в «улице», они будут выступать на площадках, фигуры которых имитируют городскую среду. Главная задача — показать сложные трюки. При этом необходимо креативно использовать грани, перила, ступени и другие препятствия.

«Я на скейт встал совсем недавно, «катаю» изредка. На это меня подтолкнуло как раз то, что в городе стали появляться площадки, где этим можно заниматься. Моих навыков не думаю что много, но я скорее всего отправлю заявку. На победу рассчитывать рано, а вот призовые места получить можно», — рассказал ФАН Артур Давидян, житель Краснодара.

Онлайн регистрация на российский чемпионат все еще идет. Примечательно, что принять участие могут спортсмены разных возрастов, в том числе и те, кому еще нет 18 лет.

«В рамках чемпионата пройдут соревнования среди всех возрастных категорий, поэтому не стесняйтесь принять участие — в XSA Plaza в Вишняковском сквере найдется фигура для каждого райдера», — рассказали ФАН в пресс-службе федерации скейтбординга России.

Организаторы отмечают, что на соревнования не смогут допустить тех, кто не застрахован, забыл или не получил справку от терапевта, либо по другим причинам. Все формальности можно узнать при заполнении заявки на участие.

пресс-служба администрации Краснодара /

Добавим, что соревнования пройдут в новом скейт-парке, который совсем недавно открыли в центральной части Краснодара. Заявки уже подали более 70 скейтбордистов из 20 регионов России. Представительной будет команда Краснодарского края.

«24 апреля пройдут детские соревнования. Их участником может стать любой скейтбордист не старше 16 лет. Также в этот день состоятся любительские состязания, по итогам которых отберут лучших райдеров для участия в основной части чемпионата России. Финал турнира запланирован на 25 апреля», — уточнили в федерации скейтбординга.

В администрации Краснодара ФАН рассказали, что буквально на прошлой неделе в городском сквере «Дружбы народов» открыли новый бетонный скейт-парк. Его построили вместо старой фанерно-каркасной площадки, которую открыли 7 лет назад. Проект был разработан с учетом пожеланий и предложений спортсменов, спросили также мнение местных жителей. Работы начали прошлой осенью, средства выделили из бюджета города. Особая гордость то, что объект отвечает мировым стандартам для этого вида спорта.

пресс-служба администрации Краснодара /

«Там уже возобновили тренировки спортсмены — представители Федерации скейтбординга России и сборной России из разных городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка. Этот скейт-парк — один из самых востребованных в центральной части города и в целом в Краснодаре», — добавили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Сейчас там продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, специалисты занимаются озеленением.

Отметим, таких площадок для занятий скейтбордингом в городе уже четыре. Другие расположены возле Дворца спорта «Олимп», в парке «Краснодар» и на территории второй очереди Вишняковского сквера, где как раз и пройдет первый в 2021 году официальный российский чемпионат по скейтбордингу. Организаторы отправили приглашение и главе Краснодара Евгению Первышову, в надежде, что он посетит соревнования.

пресс-служба администрации Краснодара /

Ранее ФАН рассказывал, что в Китае французского бульдога научили кататься на скейтборде. Пес по кличке Пипи может спускаться по ступенькам, делать крутые повороты, виртуозно маневрировать по парку наперегонки с детьми. Для того, чтобы катиться в нужном направлении собака использует одну лапу, тремя другими толкает борд.