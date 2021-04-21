Семьи на Кубани получат единовременную выплату на 700 тысяч детей

Краснодар, 21 апреля. Во время ежегодного Послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на поддержку семей, в которых воспитываются дети. На Кубани такую выплату получат более 700 тысяч детей школьного возраста

«Рынок труда и реально располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, но этого еще не произошло. В этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», — сказал Владимир Путин.

В Краснодарском крае более 72 тысяч детей в этом году пойдут в первый класс. Выплата, которая поможет легче пережить наступление нового учебного года, будет как нельзя кстати, говорят собеседники ФАН.

«Я рада, что в очередной раз получу хоть какую-то копейку в это сложное время. Во время пандемии меня сократили, сейчас я снова работаю, устроилась на новое место. Но сборы ребенка в школу — всегда затратное и хлопотное занятие. Деньги эти очень выручат», — рассказала корреспонденту ФАН Марина Девяткина, житель Краснодара.

На Кубани во время пандемии всегда четко реагировали на поручения президента и неоднократно производили единовременные выплаты семьям с детьми. Федеральный бюджет поддержать более 73 тысяч семей, где воспитываются дети до трех лет, помощь также оказали более 1 млн детей от 3 до 16 лет.

«Дополнительно к очень важным мерам, озвученным президентом, в целом в этом году на социальные выплаты в Краснодарским крае выделяем более 35 млрд рублей. Из них практически 90 % — 31 млрд направим на поддержку семей с детьми», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Добавим, что по итогам прошлого года на Кубани еще 209 тысяч семей получили поддержку, если они воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет. На это было выделено 12 млрд рублей, в том числе около 5 млрд из краевого бюджета.

Ранее ФАН сообщал, что сотни молодых семей на Кубани получат выплаты для улучшения жилищных условий.