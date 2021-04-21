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Семьи на Кубани получат единовременную выплату на 700 тысяч детей

Семьи на Кубани получат единовременную выплату на 700 тысяч детей

Краснодар, 21 апреля. Во время ежегодного Послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на поддержку семей, в которых воспитываются дети. На Кубани такую выплату получат более 700 тысяч детей школьного возраста

«Рынок труда и реально располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, но этого еще не произошло. В этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», — сказал Владимир Путин.

В Краснодарском крае более 72 тысяч детей в этом году пойдут в первый класс. Выплата, которая поможет легче пережить наступление нового учебного года, будет как нельзя кстати, говорят собеседники ФАН.

«Я рада, что в очередной раз получу хоть какую-то копейку в это сложное время. Во время пандемии меня сократили, сейчас я снова работаю, устроилась на новое место. Но сборы ребенка в школу — всегда затратное и хлопотное занятие. Деньги эти очень выручат», — рассказала корреспонденту ФАН Марина Девяткина, житель Краснодара.

На Кубани во время пандемии всегда четко реагировали на поручения президента и неоднократно производили единовременные выплаты семьям с детьми. Федеральный бюджет поддержать более 73 тысяч семей, где воспитываются дети до трех лет, помощь также оказали более 1 млн детей от 3 до 16 лет.

«Дополнительно к очень важным мерам, озвученным президентом, в целом в этом году на социальные выплаты в Краснодарским крае выделяем более 35 млрд рублей. Из них практически 90 % — 31 млрд направим на поддержку семей с детьми», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Добавим, что по итогам прошлого года на Кубани еще 209 тысяч семей получили поддержку, если они воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет. На это было выделено 12 млрд рублей, в том числе около 5 млрд из краевого бюджета.

Ранее ФАН сообщал, что сотни молодых семей на Кубани получат выплаты для улучшения жилищных условий.

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