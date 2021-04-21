Киллер на Кубани получил второй пожизненный срок за убийство полицейских

Краснодар, 21 апреля. Краевой суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в убийстве двух и более лиц. Оно было совершено организованной группой по найму в поселке Пашковский. Осудить преступника удалось спустя более чем 22 года.

«В декабре 1998 года, Дьяков, действуя в составе организованной преступной группы, выполняя заказ на убийство, спровоцировал столкновение с автомобилем, в котором находились начальник отдела уголовного розыска УВД по Краснодару Александр Ледовский и его коллега. Нападавшие произвели несколько выстрелов по вышедшим из машины сотрудникам милиции. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, нападавшие скрылись», — рассказали ФАН в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Тогда, 2 декабря 1998 года, по «горячим следам» преступников задержать не удалось, а позже народная молва и вовсе списала это дело в разряд «глухих». Но работа по нему не останавливалась. Позже стало известно, что заказчик заплатил за убийство 50 тысяч долларов двоим гражданам, которые уже за 30 тысяч нашли киллера.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме. Суд пришел к выводу о том, что мужчина виновен и назначил ему пожизненное лишение свободы. Решение пока не вступило в законную силу.

Отметим, это не первый такой суровый приговор для него. Ранее Астраханский областной суд осудил его пожизненно за убийство шестерых человек.

Накануне ФАН рассказывал, что житель Краснодара предотвратил массовое убийство ценой своей жизни. Он набросился на нападавшего с утюгом и уберег от гибели своего маленького сына, брата и мать.