Чиновники районной администрации на Кубани массово нарушили антикоррупционный закон

Краснодар, 21 апреля. Прокуратура Темрюкского района провела проверку в администрации муниципалитета и выявила нарушения федеральных законов «О муниципальной службе в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции». Выяснилось, что чиновники предоставляли неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«17 муниципальными служащими были скрыты данные о доходах на общую сумму порядка 1 миллиона рублей, полученных по предыдущему месту работы и от продажи имущества, а также принадлежащих на праве собственности 3 объектах недвижимости и транспортном средстве», — рассказали ФАН в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Глава Темрюкского района за это получил прокурорское представление. Теперь там будут устранять нарушения. Известно, что муниципальные служащие уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что на Кубани главу Апшеронска отстранили от должности за скрытые доходы. Примерно за три года на его банковские счета поступило свыше 20 млн рублей.