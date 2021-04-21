Власти Краснодара подготовятся на случай заснеженной зимы

Краснодар, 21 апреля. Глава кубанской столицы предложил программу по воссозданию собственных муниципальных служб, оснащению их необходимой техникой. По его мнению, это хорошая практика. Примером может служить служба по очистке ливневок, которой за короткое время удалось прочистить примерно половину всех сетей.

На сайте мэрии даже работает специальный раздел, где можно ознакомиться с интерактивной картой проведения работ по очистке сетей ливневой канализации. Там собраны все данные по деятельности службы с момента ее создания. К примеру, заявки отработаны более чем по 1000 адресов, прочищено 272 километра коллекторов и более 10 тысяч дождевых колодцев.

«Скоро закупим для города пять комбинированных дорожных машин со съемным оборудованием для расчистки снега и обработки против гололедицы и эвакуатор. Как показала прошедшая зима, нам не хватает собственной техники. В феврале, во время снегопадов, привлекали не только своих подрядчиков и предприятия города — помогал Минтранс края, другие муниципалитеты. Но надёжнее все-таки иметь свои дополнительные мощности», — рассказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

По словам Первышова, технику поставят на баланс трамвайно-троллейбусного управления Краснодара. В отсутствие снега без дела она стоять не должна, поэтому будут закуплены именно универсальные машины, которые в другое время можно будет использовать для ремонта трамвайных путей и кабельной сети, других работ по городу. А грузовой эвакуатор — для перевозки вагонов. Таким образом в городе хотят решить вопрос пополнения базы спецтехники.



Эту инициативу градоначальник озвучит депутатам гордумы уже 22 апреля.

«Доведение лимитов и закупка — процесс не быстрый. Если это сделать сейчас, то техника будет как раз к осени», — отметил Евгений Первышов, глава Краснодара.

Ранее ФАН писал о том, что краснодарцы недовольны состоянием городских ливневок. После сильных ливней традиционно в некоторых районах города появляются проблемы с откачкой воды. Накануне их удалось оперативно решить.