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Движение в центре Краснодара перекроют из-за парада Кубанского казачьего войска
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 
Общество

Движение в центре Краснодара перекроют из-за парада Кубанского казачьего войска

 

Краснодар, 20 апреля. Юбилейную, тридцатую годовщину реабилитации казачества на Кубани отметят парадом. Он начнется в полдень 24 апреля на Главной городской площади. Торжества проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Вместе с этим будет ограничено движение транспорта.

«С 6 утра невозможно будет проехать по четырем участкам. Первый — на Красной от Длинной до Калинина; второе ограничение — на Красноармейской от Пашковской до Кузнечной; третье — Буденного от Рашпилевской до Седина; также закроют проезд по Длинной от Рашпилевской до Седина», — об этом ФАН рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Также от припаркованных автомобилей будут освобождены некоторые участки на улицах: Красная, Красноармейская, Буденного, Длинная, Седина и по четной стороне улицы Кузнечная.

Движение в центре Краснодара перекроют из-за парада Кубанского казачьего войска
пресс-служба администрации Краснодара  / 

В администрации региона ФАН сообщили, что сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет провести традиционный парад Кубанского казачьего войска. Но пройдет он все равно в усеченном составе, традиционного прохождения по улице Красной не будет.

«Парад имеет большое значение как символ единства и силы нашего казачества, преемственности поколений. Кубанское казачье войско — самое многочисленное в стране. Казаки региона несут госслужбу, занимаются сельским хозяйством, вносят большой вклад в патриотическое воспитание детей. Уверен, роль казачества в крае будет только укрепляться при поддержке Президента», — заявил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

В Кубанском казачьем войске по последним данным уже около 55 тысяч казаков. Казачий парад из года в год проводят незадолго до празднования Великой Победы. Закон «О реабилитации репрессированных народов» подписали 26 апреля 1991 года.

Ранее ФАН писал, что руководители казачьих корпусов России и представители регионов, где их только планируют открыть, соберутся на встречу, которая пройдет в Краснодарском крае.

россия краснодар ограничение движения казачество парад казаков
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