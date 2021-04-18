Возле Новороссийска в Черном море произошло землетрясение

Краснодар, 18 апреля. В акватории Черного моря в воскресенье произошло землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра и Единой геофизической службы РАН сейсмособытие было зафиксировано в 13:58.

Эпицентр находился в 21 километре от Новороссийска и в 18 километрах от Мысхако. Ближе всего к нему расположен поселок Абрау-Дюрсо — в шести километрах.

Магнитуда составила 3,3 балла, глубина — 10 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В последний раз на Кубани землетрясение происходило в ночь на 14 марта. Тогда оно случилось в Анапе, сила подземных толков составила 3,6 балла. Жители его не почувствовали.

Ранее ФАН писал, что землетрясение в Монголии ощутили жители Иркутска. В МЧС России сообщили, что подземные толчки происходили в 34 км от населенного пункта Турт. Землетрясение имело магнитуду 5,6.