Сильные ливни с грозами и градом обрушатся на Краснодарский край

Краснодар, 18 апреля. В ближайшие дни на Кубани ожидается непогода: сильные ливни, грозы и град. С вечера воскресенья и весь день в понедельник на территории Сочи местами ожидаются сильные осадки. На реках не исключен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

«Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Жителям и гостям Сочи необходимо соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Синоптики регионального ЦГМС сообщают, что плохая погода в начале недели ожидается не только на побережье, но и в целом по краю.

В понедельник пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Ночью в регионе будет от 8 до 13 градусов тепла, днем термометры поднимутся до +20 градусов.

Во вторник и среду в регионе вероятен сохранятся осадки, вероятен и град. При этом 20 апреля будет очень тепло, по югу края ожидается повышение температуры до +25 градусов, а уже на следующий день снова похолодает, днем будет от 12 до 17 градусов тепла.

Ранее ФАН сообщил, что жителям России не стоит ждать от предстоящего лета однородной погоды. Ожидаются как вспышки тепла и засушливой погоды, так и холодные дождливые периоды.