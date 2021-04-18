Скоростной морской маршрут уже в мае свяжет Новороссийск, Геленджик и Сочи

Краснодар, 18 апреля. Уже в мае пассажирский морской маршрут начнет работать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком. Известно, что перевозчиком на этом направлении будет крупнейший в России оператор речных круизов «Водоходъ».

Пассажиры смогут проехать между городами Черноморского побережья на скоростном пассажирском композитном катамаране «Грифон» и судне на подводных крыльях «Комета».



«Грифон» изготовлен из углепластика, в его разработке участвовали специалисты Роснано. Катамаран может перевозить до 150 человек на скорости до 55 км/ч. «Комета» сможет вместить 120 человек, но при этом она быстрее — до 65 км/ч.

Жителей и гостей региона очень волнует вопрос стоимости проезда, но пока он находится на согласовании.

«Предполагается, что каждое судно будет выполнять ежедневно по два рейса. Стоимость билетов пока не называется, но в компании обещают, что она будет конкурентоспособной», — сообщила ФАН Светлана Калинина, первый заместитель главы Новороссийска.

Отметим, летом дорога из Новороссийска до Сочи может занять весь день, ситуацию значительно ухудшают дорожные заторы. С запуском нового морского маршрута время на дорогу может сократиться до 3,5–4 часов в зависимости от погоды.

Добавим, что с мая на Кубани открывается новый авиарейс из Сочи в Анапу и обратно. А власти Сочи на старте летнего туристического сезона планируют запустить на курорте морское такси.

Ранее ФАН писал, что отели и гостиницы Сочи могут быть загружены полностью уже в мае. С 1 мая в городе начнет работать межведомственный оперативный штаб, также будет открыта «горячая линия» для гостей курорта.