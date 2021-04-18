«Зазывалы» на курортах Краснодарского края могут получить крупный штраф

Краснодар, 18 апреля. На Кубани решено дать бой «зазывалам». На курортах региона, да и не только там, есть много лиц, зарабатывающих таким образом. «Зазывалы» навязчиво предлагают услуги такси, аренды квартир, проведения экскурсий и различные другие «сервисы» отдыхающим. Депутаты регионального парламента на ближайшей сессии рассмотрят вопрос о принятии такого регионального закона во втором чтении. ФАН решил узнать, какое наказание грозит таким «работникам».

До заседания проект закона обсудили в ЗСК Краснодарского края. Работа велась совместно с представителями органов власти городов-курортов и полиции из Анапы, Геленджика и Сочи.

«Законопроект в первом чтении был рассмотрен на 48-ой декабрьской сессии кубанского парламента. С инициативой по корректировке краевого закона «Об административных правонарушениях» выступило руководство города-курорта Сочи. Обоснованием стал факт того, что с наступлением курортного сезона в общественных местах активизируются так называемые «зазывалы». А затруднения при пресечении их деятельности как раз и связаны с отсутствием специальных норм в соответствующем федеральном и краевом законодательстве», — рассказал Андрей Горбань, председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

пресс-служба ЗСК Краснодарского края /

Ко второму чтению были доработаны поправки. В Краснодарском крае решили установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах. Это будет трактоваться как нарушение общественного порядка, которое выражается в навязчивых действиях, осуществляемых против воли людей. Если закон примут, то тех, кто склоняет к купле-продаже, обмену или приобретению вещей будут штрафовать на 5000 рублей.

«Полностью поддерживаю эту инициативу. Потому что от тех же таксистов-нелегалов в Сочи, Анапе, да по всему побережью отбоя нет. Так и норовят воспользоваться беспомощностью отдыхающих. Помню, друзья рассказывали, таксист «облапошил» их когда те прилетели в Геленджик. Сказал, что приложения для заказа такси в городе не работают. Те поверили и заплатили ему за дорогу от аэропорта в два с лишним раза больше», — рассказал ФАН Никита Сенников, житель Краснодара.

Отметим, что подобные меры работают во многих регионах России, где есть курортные территории, например в Крыму. Принятие такого закона должно положительно отразиться на организации обслуживания и предоставления услуг в курортно-туристской сфере Кубани, развитии курортных зон и в целом на репутации Краснодарского края.

пресс-служба администрации Сочи /

«Приставания зазывал, их манера любой ценой навязать какой-либо товар или услугу — это прямой удар по конкурентоспособности наших курортов. Человек, столкнувшийся с подобными фактами, вполне может разочароваться и на следующий год выбрать другое направление для отдыха. Кубань должна предоставлять своим гостям сервис самого высокого уровня», — считает Юрий Бурлачко, председатель ЗСК Краснодарского края.

ФАН узнал, что с такой же проблемой сталкиваются и те, кто приезжает в Ставропольский край для отдыха на курортах кавказских минеральных вод. Там система отработана годами, частные «бомбилы» не стесняются просить за дорогу от железнодорожного вокзала в Минеральных Водах до Пятигорска тысячу рублей, в то время как на автобусе или электричке можно будет уложиться в сотню, а если заказать такси в приложении, то поездка обойдется примерно в 400–450 рублей. А вот с точки зрения тех, кто предлагает там экскурсии — все гораздо проще. В том же Пятигорске либо есть отдельные офисы компаний, которые занимаются туристической программой гостей, либо небольшие информационные стенды, возле которых есть человек, который с радостью подберет тур вашей мечты, при этом приставать и навязываться такие продавцы вряд ли будут.

пресс-служба администрации Сочи /

Ранее ФАН писал, что центральные пляжи и набережные в Сочи откроются уже 1 мая. Всего в городе летом будут работать примерно 200 пляжных территорий, 30 из которых претендуют на получение «Голубого флага».