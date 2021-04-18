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«Зазывалы» на курортах Краснодарского края могут получить крупный штраф
pixabay.com  /  pixabay.com
Общество

«Зазывалы» на курортах Краснодарского края могут получить крупный штраф

На Кубани решили навести порядок с теми, кто портит общее впечатление от курортов региона. Это зазывалы, которые навязчиво предлагают услуги такси, аренды жилья, экскурсии. Если закон примут, то таких граждан можно будет штрафовать.

Краснодар, 18 апреля. На Кубани решено дать бой «зазывалам». На курортах региона, да и не только там, есть много лиц, зарабатывающих таким образом. «Зазывалы» навязчиво предлагают услуги такси, аренды квартир, проведения экскурсий и различные другие «сервисы» отдыхающим. Депутаты регионального парламента на ближайшей сессии рассмотрят вопрос о принятии такого регионального закона во втором чтении. ФАН решил узнать, какое наказание грозит таким «работникам».

До заседания проект закона обсудили в ЗСК Краснодарского края. Работа велась совместно с представителями органов власти городов-курортов и полиции из Анапы, Геленджика и Сочи.

«Законопроект в первом чтении был рассмотрен на 48-ой декабрьской сессии кубанского парламента. С инициативой по корректировке краевого закона «Об административных правонарушениях» выступило руководство города-курорта Сочи. Обоснованием стал факт того, что с наступлением курортного сезона в общественных местах активизируются так называемые «зазывалы». А затруднения при пресечении их деятельности как раз и связаны с отсутствием специальных норм в соответствующем федеральном и краевом законодательстве», — рассказал Андрей Горбань, председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

«Зазывалы» на курортах Краснодарского края могут получить крупный штраф
пресс-служба ЗСК Краснодарского края  / 

Ко второму чтению были доработаны поправки. В Краснодарском крае решили установить административную ответственность за приставание к гражданам в общественных местах. Это будет трактоваться как нарушение общественного порядка, которое выражается в навязчивых действиях, осуществляемых против воли людей. Если закон примут, то тех, кто склоняет к купле-продаже, обмену или приобретению вещей будут штрафовать на 5000 рублей.

«Полностью поддерживаю эту инициативу. Потому что от тех же таксистов-нелегалов в Сочи, Анапе, да по всему побережью отбоя нет. Так и норовят воспользоваться беспомощностью отдыхающих. Помню, друзья рассказывали, таксист «облапошил» их когда те прилетели в Геленджик. Сказал, что приложения для заказа такси в городе не работают. Те поверили и заплатили ему за дорогу от аэропорта в два с лишним раза больше», — рассказал ФАН Никита Сенников, житель Краснодара.

Отметим, что подобные меры работают во многих регионах России, где есть курортные территории, например в Крыму. Принятие такого закона должно положительно отразиться на организации обслуживания и предоставления услуг в курортно-туристской сфере Кубани, развитии курортных зон и в целом на репутации Краснодарского края.

«Зазывалы» на курортах Краснодарского края могут получить крупный штраф
пресс-служба администрации Сочи  / 

«Приставания зазывал, их манера любой ценой навязать какой-либо товар или услугу — это прямой удар по конкурентоспособности наших курортов. Человек, столкнувшийся с подобными фактами, вполне может разочароваться и на следующий год выбрать другое направление для отдыха. Кубань должна предоставлять своим гостям сервис самого высокого уровня», — считает Юрий Бурлачко, председатель ЗСК Краснодарского края.

ФАН узнал, что с такой же проблемой сталкиваются и те, кто приезжает в Ставропольский край для отдыха на курортах кавказских минеральных вод. Там система отработана годами, частные «бомбилы» не стесняются просить за дорогу от железнодорожного вокзала в Минеральных Водах до Пятигорска тысячу рублей, в то время как на автобусе или электричке можно будет уложиться в сотню, а если заказать такси в приложении, то поездка обойдется примерно в 400–450 рублей. А вот с точки зрения тех, кто предлагает там экскурсии — все гораздо проще. В том же Пятигорске либо есть отдельные офисы компаний, которые занимаются туристической программой гостей, либо небольшие информационные стенды, возле которых есть человек, который с радостью подберет тур вашей мечты, при этом приставать и навязываться такие продавцы вряд ли будут.

«Зазывалы» на курортах Краснодарского края могут получить крупный штраф
пресс-служба администрации Сочи  / 

Ранее ФАН писал, что центральные пляжи и набережные в Сочи откроются уже 1 мая. Всего в городе летом будут работать примерно 200 пляжных территорий, 30 из которых претендуют на получение «Голубого флага». 

россия штраф краснодарский край бурлачко отдых на Кубани курорты краснодарского края зазывалы
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