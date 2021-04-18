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Руководители казачьих кадетских корпусов России впервые соберутся вместе на Кубани
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 
Общество

Руководители казачьих кадетских корпусов России впервые соберутся вместе на Кубани

На встречу в Краснодарский край приедут руководители казачьих кадетских корпусов со всей России. Таким составом они соберутся впервые. И первую такую встречу было решено провести на Кубани.

Краснодар, 18 апреля. В Краснодарском крае 22 и 23 апреля пройдет встреча руководителей 28 кадетских корпусов, которые приедут из разных уголков России. Приедут на нее и представители тех регионов, где в ближайшее время планируют открыть такие же учреждения. Это Хабаровский, Забайкальский, Ставропольский и Красноярский края, Иркутская, Омская и Оренбургская области.

Мероприятие состоится в Ейске, на базе кадетского корпуса, который в прошлом году получил звание лучшего в стране. 

«Впервые мы принимаем делегацию со всей России, чтобы продемонстрировать методы обучения кадетов. Высокое качество образования в кубанских кадетских корпусах подтверждают победы наших детей на ежегодных всероссийских конкурсах. Считаю это результатом правильно выстроенной системы непрерывного казачьего образования», —  рассказал Александр Власов, вице-губернатор Краснодарского края.

На встрече поговорят о лучших образовательных практиках и выработают единый подход к учебному процессу в системе казачьего образования. Опытом работы будут делиться руководители Ейского, Горожанского и Шахтинского казачьих кадетских корпусов.

Предварительно известно, что в мероприятии примет участие замминистра просвещения России и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Ранее ФАН писал, что в Крыму начали возрождение казачества. Там был назначен казачий атаман. Им стал полковник Антон Сироткин, который управлял созданным в январе казачьим войском на правах исполняющего обязанности. 

россия краснодар казаки ейск долуда
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