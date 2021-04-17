Вспышка масла на плите в Краснодаре едва не привела к трагедии

Краснодар, 17 апреля. В Краснодаре из-за вспышки масла на плите в одной из квартир многоэтажки выбило стекла в квартире. Информация об этом в городские экстренные службы поступила в 17:38, спасательные расчеты на месте ЧП были через 15 минут. Площадь возгорания оценивается в 0,5 кв. метра.

Серьезного пожара в квартире не было, осколки, выпавшие во двор многоэтажного дома, никому вреда не принесли. Счастливая случайность уберегла прохожих от серьезных травм. От них могли пострадать женщина с ребенком, которые гуляли во дворе.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю ФАН рассказали, что ЧП произошло из-за того, что на плите вспыхнуло масло.

«Пострадала местная жительница, помощь ей оказали на месте», — уточнили в региональном главке МЧС.

Другие источники сообщают о том, что хозяйка с ожогами 20% тела была госпитализирована в больницу.

Многие недоумевают, как из-за вспышки масла могло выбить стекла в квартире. В социальных сетях жители города широко обсуждают эту тему.

«В раскаленное масло на большом огне достаточно замороженную котлету кинуть, чтобы бахнуло будь здоров. И от масла может зависеть это», — написал Ильдар Макешов.

Ранее ФАН писал о том, что СКР требует арестовать руководителей сгоревшей Невской мануфактуры. Руководителей петербургского предприятия на Октябрьской набережной, где погиб пожарный, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обоим фигурантам грозит уголовная ответственность.